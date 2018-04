Se billedserie Bogklubben for de 12-17-årige på Sorø Bibliotek hedder Hook?d on Books. Her er det stifterne af den: Bastian Sichlau, Elisebeth Rosengren og Nanna Mortensen. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Bøger giver dem magiske oplevelser

Sorø - 05. april 2018 kl. 19:08 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Findes der andre lokale bognørder end Nanna Mortensen, Elisabeth Rosengren og Bastian Sichlau, der alle går i 6. klasse på Sorø Borgerskole?

Hvis svaret er ja, er det nu, de skal beslutte at være med i bogklubben Hook'd on Books, som de tre klassekammerater har etableret på Sorø Bibliotek. Alle mellem 12 og 17 år er velkomne, når der er bogklub-træf om torsdagen klokken 15 til 16.30.

Nanna Mortensen, Elisabeth Rosengren og Bastian Sichlau læser alle cirka to timer om dagen efter skole. Men så flittig behøver man ikke være for at komme med i bogklubben, præciserer de.

- Bare man er glad for at læse og har lyst til at diskutere og snakke om bøger med de andre, siger Elisabeth Rosengren, der er vild med bøger, fordi de kan noget andet - og federe - end eksempelvis en film.

- Der er jo mange flere detaljer med, når det er en bog. Og så det med at sidde helt stille med en god bog i hånden. Det kan være helt magisk, mener Elisabeth Rosengren.

Hendes yndlingsbog er »Nybyggerne i Canada« af Frederick Marryat.

Nanna Mortensen er mest til krimier.

Hun er stor fan af Stephen King. Hendes yndlingstitel er »Misery«, som hun har læst både på dansk og på engelsk.

- Jeg låner bøgerne af min moster, fortæller Nanna Mortensen.

Bastian Sichlau læser primært fantasy-bøger, og øverst på hans liste står Harry Potter.

- Jeg læser mest lige inden, jeg går i seng om aftenen. Jeg kan godt lide at læse en bog langsomt, for så forstår man den bedre. Det må i hvert fald ikke gå for hurtigt, mener han.

For alle tre bognørder gælder det, at de altid læser papir-bøger.

E-bøger på iPad'en er ikke populære.

- Der er noget fedt ved at mærke papiret. En ny bog og en gammel bog har hver deres lugt, der bare hører med til oplevelsen, mener Bastian Sichlau.

De tre gode venner vil gerne dele deres bogbegejstring med andre unge.

- Da vi sagde til de andre i klassen, at vi ville lave en bogklub, var der nogle, som troede, at vi bare ville gøre det en enkelt gang, men nu har vi været i gang siden 18. januar hver torsdag, fortæller Nanna Mortensen.

Hvis du vil med til et af bogklubbens møder, kan du kontakte bast0899@skskoler.dk, nann526b@skskoler.dk eller elis3680@skskoler.dk. Bogklubbens møder er torsdage klokken 15-16.30 på Sorø Bibliotek. Dog ikke i skoleferierne.

Det skriver DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.