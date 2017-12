Boblende nyt sangkor

Dirigent for koret er Claudia Mørch, der tidligere har været organist og kantor ved Lynge Kirke. Champagnekoret er et folkeligt kor, som alle, der har lyst, kan være med i - uanset alder og erfaring. Der er ingen optagelsesprøve.

- Det vigtigste ved at synge sammen er lysten til at synge og glæden ved at være en del af fællesskabet. Alle kan synge, og korsang løfter os i fællesskab og hver for sig ud af en stresset hverdag og ind i et ubesværet univers, siger Claudia Mørch.