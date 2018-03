Bo Mouritzen havde forud for mødet i børn og undervisningsudvalget været på jagt i referater fra skole- og områdebestyrelser. det gav anledning til fir spørgsmål, som han nu har fået svar på. Foto: Kim Rasmussen

Bo Mouritzen er tilfreds med svar

Sorø - 16. marts 2018 kl. 05:57 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enhedslistens Bo Mouritzen havde sin egen afdeling på mødet i børn og undervisningsudvalget forleden. Mouritzen havde nemlig forud for mødet stillet fire spørgsmål til forvaltningen - på mødet fik han svar, og de svar var han tilfreds med. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Mouritzen var i et referat fra et skolebestyrelsesmøde på Holbergskolen i Dianalund faldet over, at nogle af lærerne er utrygge ved at holde forældresamtaler alene. Han pegede i sin henvendelse til fagcentret på, at det vil være fint at sikre, at der er to lærere til stede ved en forældresamtale - men forvaltningen kunne svare, at det er skolelederens ansvar at fastlægge antallet af lærere, der deltager i en forældresamtale, og at personalet er trygt i forbindelse med arbejdets udførelse. Fagcentret har dog aldrig oplevet, at en skoleleder har taget netop det spørgsmål op i de jævnlige samtaler, fagcentret har med skolelederne.

Et spørgsmål om problemer med undervisning af flygtning på Holbergskolen kunne afvises, da der ikke længere er flygtningecenter i Dianalund.

Bo Mouritzen ville ligeledes vide, om der er sket en stabilisering af PPR-betjeningen på Sorø Borgerskole. Betjeningen udtrykte skolebestyrelsen utryghed over i november, og forvaltningen kunne svare, at problemerne er ud af verden nu i og med, at det nødvendige personale er ansat, men fagcentret planlægger i øvrigt at forelægge udvalget et budgetønske for 2019 om en styrkelse af resurserne til PPR, da PPR er et vigtigt omdrejningspunkt for at sikre elever med særlige behov det rigtige undervisningstilbud inden for de givne ressourcer.

Endelig ønskede Bo Mouritzen at høre, hvad man gør for at nedbringe sygefraværet i område Nord, ligesom han pegede på, at sygefraværet kunne kædes sammen med normeringen i dagtilbuddene og kunne gå ud over børnene.

Fagcentret kunne svare, at områdeledelsen arbejder sammen med de pædagogiske ledere, MED-udvalg, arbejdsmiljøgrupperne i området og fagcentret efter den sygefraværsstrategi, som gælder i kommunen, og der har ikke kunnet konstateres en væsentlig stigning i sygefraværet i området.