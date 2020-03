Se billedserie 35-årige Maria Englund åbner den 4. april »Englunds Have« på Munke Bjergbyvej 40. Foto: Merete Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Blomstertosse åbner egen butik i stalden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blomstertosse åbner egen butik i stalden

Sorø - 24. marts 2020 kl. 10:47 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det har faktisk aldrig været en drøm for mig at blive selvstændig, men nu hvor rammerne er på plads, glæder jeg mig enormt meget til at komme i gang, siger 35-årige Maria Englund, som inden længe åbner »Englunds Have« på sin privatadresse tæt på Munke Bjergby ved Sorø.

Faktisk er det to år siden, at Maria Englund sammen med sin mand, Morten Englund Sunde, overtog ejendommen på Munke Bjergbyvej 40, der ligger for enden af en allé af blodbøg.

Det er nok heller ikke forkert at sige, at ejendommen dengang trængte til »kærlig omsorg« og en hårdhændet oprydning, men de 6,5 hektar naturgrund, som knytter sig til stedet, skaber ideelle forhold for parrets to børn på fire og to år, selvom de har et solidt forbud mod at nærme sig søen, som er en del af den gamle Munke Bjergby Sø.

Som uddannet blomsterdekoratør kan Maria Englund heller ikke ønske sig bedre »slaraffenland« i forhold til naturens egne dekorative materialer.

- Faktisk har jeg aldrig ønsket at være andet end blomsterdekoratør. Da jeg var lille, var jeg ofte med min mor på arbejde. Hun var graver og arbejdede i Herfølge. Når hun smed blomster ud, så gik jeg og samlede de smukkeste op og bandt nye buketter. Dengang har jeg nok ikke været meget mere end 4-5 år gammel. Det kan også stadig begejstre mig, hvor meget kunst man kan lave af blomster. Jeg elsker faget og anser mig selv som værende lidt af en blomstertosse, siger hun.

Derfor var hun heller ikke et sekund i tvivl, da hun efter folkeskolen skulle vælge uddannelsesretning. Hun ville være blomsterdekoratør.

- Jeg blev uddannet i blomsterbutikken i Dianalund i 2005, men har de seneste fire år kørt som freelance-blomsterdekoratør, forklarer hun.

Eftersom hendes mand, Morten, er uddannet tømrer og bygningskonstruktør, så har parret selv haft mulighed for at restaurere dele af huset, ligesom de har ryddet en gammel stald. Her har de gjort plads til butikken. Dele af det gamle staldinventar er bevaret. Et enkelt trækors hænger på et søm på en bjælke under loftet, og der får det ifølge Maria Englund lov til at hænge.

- Det er det eneste, vi ikke har rørt ved under renoveringen, for det hang der allerede, da vi overtog ejendommen. Man kan kalde os overtroiske eller ej, men der er ingen grund til at fjerne det, siger hun.

- Det, jeg vil satse mest på, er naturligvis binderiet, og der vil altid stå friske bundne buketter, som man kan købe, men man kan også ringe og bestille, hvis man har særlige ønsker til blomster, farver eller andet.

Maria Englund forventer at holde åbent i hverdagene og den første lørdag i måneden.

Men åbningstiderne i weekenderne kan variere - også i forhold til højtider, mærkedage og lignende.

- Nu skal jeg lige have gang i butikken, men ellers påregner jeg på sigt at tilbyde kurser i blomsterbinding. For et par år siden holdt jeg et velbesøgt julemarked, og det regner jeg også med at tage op igen.

Englunds Have har første åbningsdag lørdag den 4. april klokken 9.00.