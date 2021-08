Se billedserie Lotte Lisbygd er oprindeligt uddannet sygeplejerske, men det er de kunstige blomster og familievirksomheden Silkegrønt, hun har brugt det meste af sit arbejdsliv på. Foto: Thomas Olsen

Blomster-jubilæum: Hellere god kopi end en dårlig original

Sorø - 20. august 2021 kl. 19:09 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Kunstige blomster er grimme. Det oser ud af dem, at det er plastik. Det er kun for ældre mennesker.

Tre spræl-levende fordomme om kunstige blomster.

Problemet er bare, at de ikke passer tilnærmelsesvis på virkeligheden.

Det kan man opleve ved selvsyn, hvis man besøger familievirksomheden Silkegrønt på Elmebjergvej i Sorø.

- Der er mange lige som dig, der har en gammeldags opfattelse af, hvad kunstige blomster er, og hvad de kan bruges til, lyder det fra Lotte Lisbygd, der sammen med ægtefællen Kim Lisbygd ejer Silkegrønt.

FAKTA Silkegrønt har adresse på Elmebjergvej 27A, Sorø.

Virksomheden har et af Danmarks største udvalg af kunstige blomster, dekorationer, potteplanter og individuelle specialløsninger.

Der er butik og showroom på den gamle gård.

Uden for åbningstiden kan man som selskab eller forening bestille tid til et besøg hos Silkegrønt.

Du kan læse mere om virksomheden på www.silkegroent.dk Det er 25 år siden, at ægteparret overtog Silkegrønt.

På de 25 år er der sket rigtig meget med kunstige blomster. De ligner nu til forveksling naturlige blomster og planter, og kvaliteten er blevet forfinet. I hvert fald den kvalitet man finder hos Silkegrønt.

- Vi er ikke de billigste. Af samme grund har vi indtil videre lukket vores webshop, for hvis folk googler efter billige kunstige blomster, så lander de ikke hos os. Vi kan ikke være med på pris, men vi kan så meget andet, siger Kim Lisbygd.

Det er især Lotte Lisbygd, der kan det der »andet«. Hun har kreeret blomster-arrangementer og buketter til store udstillinger med royale toner på blandt andet Frederiksborg Slot. Det var for eksempel Lotte Lisbygd, der af kunstige blomster lavede den buket, som skulle være med på udstillingen, da dronning Margrethe blev 70 år, lige som hun har rekonstrueret Kronprinsesse Marys brudebuket.

Silkegrønt har leveret planter og blomster til blandt andet »Den Store Bagedyst« og »Drengene fra Angora«.

Men også mange virksomheder ønsker at udsmykke kontorlokaler med kunstige blomster.

Det er nemt og vedligeholdelsesfrit. Præcis de samme gode grunde som mange private bruger, når de foretrækker kunstige blomster frem for naturlige.

Der er noget i tiden, der har banet vejen for de kunstige blomster i private hjem, mener Kim Lisbygd: Vi er travle og gider ikke hele tiden huske på, at rigtige planter skal vandes regelmæssigt. Vi har mange aktiviteter ud af huset, og vi rejser gerne: Derfor er vi ikke hjemme på samme måde, som vi var tidligere.

For mange yngre mennesker gælder det, at de slet ikke er vokset op med det med at håndtere planter i hjemmet.

Parrets datter Sandra Mejer Lisbygd, der står for hjemmeside og udvalgte salgsopgaver, er 34 år. og hun har et bud på, hvorfor kunstige blomster er blevet så populært blandt unge.

- Vi vil helst have naturen i naturen, og så er det okay og nemt at have det kunstige inden for, siger Sandra Mejer Lisbygd, der er uddannet interaktiv designer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Kim og Lotte Lisbygd kalder Silkegrønt for »en dyr hobby«.

De har aldrig haft som mål at blive rige på virksomheden, for de har indtægtskilder på anden vis. Hvad de lægger af timer og tanker i Silkegrønt er alene, fordi de elsker det.

Og det er de ikke ene om at elske.

Hver fredag samles blandt andet frivillige tilknyttet stedet og en flexjobber til morgenmad, og den stemning, sjov og snak, der er i lokalet til kaffe og rundstykker, vil Kim og Lotte for alt i verden ikke undvære. Det vil de frivillige tilsyneladende heller ikke, for de bliver ved med at komme og hjælpe i virksomheden.

Når mor, far og datter skal arbejde tæt sammen, kan det dog ikke undgås, at der opstår uenigheder.

Nogle gange bliver der også råbt højt.

Men det, de er gode til - mener familien selv - er at få tingene på bordet, og at alle bidrager til at finde en løsning på problemet.

Sandra Mejer Lisbygd har profiteret af, at arbejdstiden er mere fleksibel, når det er mor og far, der er cheferne.

- For eksempel i forbindelse med min søn. Det er lidt lettere at disponere sin tid og dermed få mere tid sammen med ham, når det er en familievirksomhed med far og mor som chef, mener Sandra Mejer Lisbygd.

Kim Lisbygd ser det som en stor styrke at arbejde sammen med sin familie.

- Hvis man er presset økonomisk, er det nok sværere, og man kan komme til at bide meget af hinanden. Men i vores tilælde er det ikke nogen katastrofe med røde tal på bundlinjen, for det er jo »bare« en hobby-virksomhed, siger han.

Den fortsætter, så længe familien synes det er sjovt og en helt uundværlig del af deres liv, og de er samtidig åbne over for alle muligheder, når det gælder virksomhedens fremtid.

Sandra Mejer Lisbygd nævner selv et af scenarierne. Nemlig at hun overtager virksomheden en dag.

- Måske. Det, jeg brænder for, er den kreative del med at gå ud og rådgive virksomheder og private omkring særlige dekorations-løsninger. Så skulle jeg havde nogen andre til at tage sig af den øvrige del af virksomheden, siger hun.

25 års jubilæet fejres med kunder og forretningsforbindelser lørdag den 21. august klokken 10 til 15. Butikken har ekstraordinært åbent også søndag den 22. august klokken 10 til 15.