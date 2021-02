Se billedserie Direktør for Sorø Forsyning Anders Johansen drøfter sagen om et centralt blødgøringsanlæg på et kommende bestyrelsesmøde. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Blødt vand med på bestyrelsesmødet

Sorø - 13. februar 2021 kl. 07:09 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Efter Sjællandske Medier i sidste uge præsenterede et borger-ønske om et centralt blødgøringsanlæg hos Sorø Forsyning, således at vandet i hanerne kunne blive mere blødt, har der ikke rejst sig et lokalt folkekrav om blødere vand. Det har i hvert fald ikke været synligt for avisen og heller ikke for den borger, Gitte Damgaard fra Pedersborg, som luftede idéen i en artikel.

Direktøren for Sorø Forsyning, Anders Johansen, har kun modtaget en enkelt borger-henvendelse, siden artiklen var i avisen.

- Så måske er behovet for blødere vand ikke så stort. Men vi ved det ikke. Jeg vil sammen med bestyrelsen drøfte, om vi vil gå videre med idéen, siger Anders Johansen.

Et stort informationsmøde om mulighederne og omkostningerne ved et centralt blødgøringsanlæg er ikke aktuelt lige nu på grund af corona-situationen.

- Men måske kunne vi tage det med i et opæg til Folkemødet i Sorø i september - såfremt det bliver muligt at holde det, foreslår Anders Johansen.

Gitte Damgaard, der bor i Poppelvang med sin familie, har beregnet, at et merudgiften for familien er cirka 300 kroner om året - såfremt Sorø Forsyning vælger at investere i et blødgøringsanlæg.

Hun mener, at det er alle pengene værd: Blandt andet fordi det er mere miljøvenligt at anvende blødere vand.

Familien investerede for cirka et år siden i et privat blødgøringsanlæg. Gitte Damgaard fortæller, at det har betydet:

- mindre kalk på fliserne i badeværelset

- mindre mængder rengøringsmidler og shampoo/sæbe

- opvaskemaskinen har ikke behov for så store mængder salt og afspændingsmiddel.

Men hun mener, vejen frem er et stort centralt anlæg og ikke mange små private.

- Hvis vi er mange nok, der har ønsket om blødere vand, så er det langt smartere at etablere et centralt anlæg. Og hvis Sorø vil handle på Verdensmålene, er det her et godt sted at løfte. Blødt vand er bare bedre for miljø, lyder det fra Gitte Damgaard.

Vandet fra Sorø Forsyning har en hårdhedsgrad på ca. 18-20 °dH.

Det betegnes som »Temmelig hårdt«.

Hårdheden 8-12 °dH betegnes som »Middelhårdt«. Familien Damgaards private anlæg bringer hårdheden ned på 8 °dH, og omtrent det samme kan opnås ved et stort centralt blødgøringsanlæg.