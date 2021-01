Social- og sundhedschef Annette Homilius opfordrer borgerne til at tage en test, inden de besøger en pårørende på et plejecenter. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Bliv testet før du besøger et plejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bliv testet før du besøger et plejehjem

Sorø - 25. januar 2021 kl. 14:30 Kontakt redaktionen

Smittetallene er faldende i Sorø Kommune, vacciner er på vej. Men Danmark er stadig inde i en afgørende fase af smitteforebyggelse. Derfor opfordrer Sorø Kommune folk til at blive testet, inden de besøger et familiemedlem på et plejecenter.

- Selvom der er flere positive tegn på, at det går den rette vej med at bekæmpe corona-epidemien i Danmark, så er der stadig grund til at være forsigtig. Faldende smitte under stramme restriktioner og et vaccineprogram, der er kommet godt i gang - særligt på plejecentrene er grund til optimisme. Men kun hvis den er blandet med en god portion sund fornuft, siger social- og sundhedschef Annette Homilius.

- Det gælder især i omgangen med ældre mennesker og andre sårbare grupper. Derfor er det godt at lade sig coronateste, inden du besøger familie på et plejehjem.

- Vi har i forvejen besøgsrestriktioner på vores plejecentre. Vi bruger værnemidler, og vi lader ikke besøgende bruge de offentlige områder på plejecentrene. Det gør vi for at beskytte både de ældre og medarbejderne, fortsætter hun.

Annette Homilius peger på, at medarbejdere trækker et stort læs lige nu.

- Og det påvirker alle, så snart nogen skal selvisoleres, fordi de er nære kontakter til en smittet. Og selv om næsten 95 procent af beboerne er blevet vaccineret første gang, så er de ikke uden for fare. De skal snart genvaccineres. Men det er højsæson for virussygdomme, og vi skal blive ved med at passe rigtig godt på alle, siger Annette Homilius.

Det er muligt at få en tid inden for 24 timer i den lokale testsatellit i Sorø-Hallen.