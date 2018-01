Se billedserie Lasse Schrøder Nielsen, der er blevet udtaget som én blandt 10 anlægsgartnerelever, der skal til DM i Skills, øver sig allerede flittigt i at hugge natursten i rigtige mål, så han er parat til konkurrencen i Herning den 18-20. januar. Foto: Anders Ole Olsen

Blev inspireret af Hokus Krokus: Nu skal han til DM i Skills

Sorø - 14. januar 2018 kl. 18:02 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lasse Schrøder Nielsen er i fuld gang med at forberede sig til DM i Skills, hvor han skal konkurrere mod ni andre anlægsgartnerelever. Ambitionen er at vinde og gå videre til europamesterskaberne. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det var en dag, da Lasse Schrøder Nielsen så haveprogrammet Hokus Krokus, at han fandt ud af, at han gerne ville være anlægsgartner.

- Jeg syntes, det så spændende ud, og så kan jeg godt lide at være udenfor og være i gang, forklarer 20-årige Lasse Schrøder Nielsen, der bliver færdiguddannet som anlægsgartner fra ZBC i Slagelse til maj. Den 18-20. januar skal han dyste mod ni af Danmarks bedste anlægsgartner-elever, når han deltager i DM i SKills i Herning. Han blev udtaget til konkurrencen af sin lærer tilbage i efteråret, og for nylig har han fået udleveret tegningerne på den have, han og hans makker skal anlægge til konkurrencen.

- Jeg er lidt stresset, for der er meget, der skal nås. Der skal løbes stærkt, og vi får ikke tid til at nå noget som helst, siger Lasse Schrøder Nielsen, der bor i Stenlille med sine forældre og søskende.

Til konkurrencen i Herning kommer Lasse og hans partner, der også går på ZBC i Slagelse, til at møde ind til en tom ramme, der måler 5,46 x 3,34 meter. I løbet af de næste tre dage bliver deres opgave at fylde rammen ud, så der på tredjedagen er anlagt en have i tre niveauer med kanter af natursten, tre bassiner, der flyder fra niveau til niveau samt en trappe. I alt har de 21 timer.

De skæve tal bryder Lasse Schrøder Nielsen sig ikke meget om, ligesom han også mener, at de mange kanter i natursten kommer til at blive svære at hugge ud. Mest nervøs er han for tidspunktet, hvor dommerne med deres laser skal måle, om eleverne har overholdt målene, der er anført på tegningen.

- Laseren lyver ikke, hvis de andre hold har bedre mål, så er det dem, der vinder, siger Lasse Schrøder Nielsen, der trods de skæve mål og udsigten til dommernes laser stadig lyder fortrøstningsfuld.

- Jeg er nok lidt sådan én, der ikke går videre, før den er der 100 procent. Det tager lidt længere tid, men det kan godt betale sig, hvis det hele flasker sig i sidste ende, siger han og tilføjer, at hans fag langt hen ad vejen handler om timing, koordinering og præcisionsarbejde.

Lasse Schrøder Nielsen har høje ambitioner, for vinderne af DM i Skills vil blive udtaget til at komme med til europamesterskaberne for anlægsgartnere. Og det er det mål, han og makkeren stiler efter.

- Vi regner med at gå hele vejen. Det kunne være lidt fedt at komme til EM. Vi går efter at vinde, siger han med et smil. Det vigtigste for Lasse Schrøder Nielsen lader dog til at være at bevare glæden ved sit arbejde. Selv efter mange år i branchen.

- Min drøm er at blive dygtig til det, jeg laver og stadig være glad for det, når jeg er en gammel mand, siger han og tilføjer, at det han allerbedst kan lide ved sit fag er at lægge fliser. Indtil videre lyder det som om den plan går meget godt. - Jeg kan meget godt lide det hele ved min uddannelse - det er langt over forventningen, siger han.