Bjørnen Bubi - en hyggelig ven der giver drengene kampmod

Sorø - 30. december 2017 kl. 14:40 Af Bjarne Stenbæk

Over 700 9-16 årige løb julefedtet af til DTHs håndboldstævne. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Oliver! Du står jo bare og kigger!

Mens træneren for Dianalund Tersløse Håndboldklubs U10-drengehold forsøger at motivere sine gutter til en sidste kraftanstrengelse i bronzekampen mod Tårnby HK - og jo, hjemmeholdet vandt 16-12 - er der mere ro på hos 10-årige Johan Alstrup Mikkelsen og 9-årige William Jørgensen. De er taget til Nykredit Nybolig Cup med deres klub AG Håndbold, der i Kasi-Jesper Nielsens tid fejrede store triumfer på herresiden.

Det er dog slet ikke der, Johan og William er. De er primært med til julestævne, fordi det er sjovt.

- I går var der diskotek, fortæller Johan, og William føjer til, at også kampene er drønsjove.

Med to sejre, fire nederlag og en uafgjort konstaterer de to gutter, at det også resultatmæssigt har været en succes for AG'erne.

Med sig har de bjørnen Bubi på fem år. Han bliver spændt fast i målet forud for hver kamp for at indgyde drengene kampmod.

- Det er vores træners idé, fortæller Johan.

- Og efter hver kamp vælger vi kampens spiller. Han får Bubi med hjem og skal have ham indtil næste kamp. Den, der har Bubi, har også ansvaret for, at hans tøj er rent.

Både Bubi og de ni spillere fra AG Håndbold har sovet to nætter i Dianalund, og det er de rigtig godt tilfredse med.

- Vi har haft det rigtig godt. Efter kampene har vi leget en masse, fortæller William.

- Men vi har ikke talt så meget med spillere fra andre hold, føjer Johan til.

- Det har der altså næsten ikke været tid til. En god del af dagen er vi jo i hallen og mest sammen med vore egne kammerater.

Hvad der så skal ske med Bubi efter sæsonen, er de to drenge lidt tvivlende overfor.

- Men han skal i hvert fald rykke med op på vores nye hold til næste sæson. Vi vil ike af med ham, konstaterer de i munden på hinanden.

Formanden for DTH, Morten Andersen, har måske nok set friskere ud, end han gjorde fredag eftermiddag - men glæden kunne det hårde arbejde ike gøre det af med.

- Det er det bedste stævne, vi har holdt endnu, siger han

- Det syvende gang, vi holder stævnet, så alle ved præcis, hvad de skal - og der er ikke problemer med at finde frivillige.

80-100 frivillige har fået det hele til at glide, så da der blev holdt ledermøde torsdag aften var der stor ros fra alle 64 hold. I alt har DTH'erne håndteret 535 overnattende og i alt 700 deltagere i stævnet, der benytter fem kommunale haller og får bistand af tre-fire dommer pr. hal pr. dag.

Klubben håber at kunne lægge 70.000-80.000 kr. i kassen til aktiviteterne for de mange håndboldglade børn og ungen i Dianalund.

Resultaterne fra stævnet kan bl.a. ses her: http://www.cumap.dk/cup/nykreditnybolig_julecup_2017_dianalund6321.htm