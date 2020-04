Artiklen: Billigere børnepasning under corona-lukning

Corona-restriktionerne betyder, at forældre i Sorø kommune i øjeblikket betaler mindre for kommunal børnepasning end normalt.

Sorø Kommune anslår, at manglende forældrebetaling i april måned vil udgøre 47.802 kroner, som finansieres inden for dagtilbudsområdets samlede budget.

Kommunen forventer, at sparede vikarudgifter under nødpasningen kan medvirke til at dække den manglende indtægt.