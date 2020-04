Hos Goldfinger Tattoo Club er tatovør Johan Morales i gang med at tatovere et kompas på sangeren Bro. Foto: Thomas Olsen

Billedserie: Sangeren Bro var den første hos tatovøren

En af de første kunder i stolen var sangeren Bro, som skulle have et kompas på armen.

Medejer Andreas Hansen fortæller, at indretningen er blevet tilpasset de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Blandt andet bliver kunder bedt om at afspritte hænder og tage sko-overtræk på, når de går ind i butikken.

- Vi har rykket rundt på møbler og stole, så der er større afstand mellem folk og mellem hver tatovør. To nye tatovører skulle være startet i den her uge, men det har vi udskudt, fordi der ikke er plads her, siger han.