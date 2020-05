Se billedserie Miljøminister Lea Wermelin kigger efter fugle, mens formanden for Friluftsrådet, Niels-Christian Levin Hansen (tv.) og skovrider Claus Jespersen ser på. Foto: Bjarne Stenbæk

Billedserie: Miljøminister åbner 100 nye naturruter med vandretur

Sorø - 11. maj 2020
Af Bjarne Stenbæk

Lea Wermelin (S) er selv et naturmenneske. Hun skal snart på sheltertur med sin ældste datter.

Måske så du DR-serien »Vilde Vidunderlige Danmark«? Som en opfølgning på den TV-serie har Naturstyrelsen nu åbnet 100 smukke og spændende vandreture i Danmark, og sammen med formanden for Friluftsrådet, Niels-Christian Levin Hansen og skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen Storstrøm, markerede miljøminister Lea Wermelin åbningen ved at tage en af ruterne omkring Suserup Skov og Suserup Overdrev ved Tystrup-Bavelse søerne.

Tager på sheltertur - Vi har nu åbnet 100 nye ruter og også i statsskovene givet lov til fri teltning for at anspore folk yderligere til at bruge naturen, siger Lea Wermelin, og selv kunne hun godt tage rygsækken og teltet med på tur.

- Jeg elsker at opholde mig i naturen og har ofte som barn og ung været på teltture. Foreløbig har jeg aftalt med min ældste datter, at vi denne sommer skal prøve at overnatte i shelter.

Lea Wermelin understreger, at det er vigtigt, at der er ruter, der passer til alle. Hun har selv to små børn, og familien er ivrig naturforbruger.

Turen på et par kilometer gik ned forbi naturskoven Suserup Skov, der har været fri for skovdrift siden slutningen af 1800-tallet, til de store græsarealer, der ikke længere dyrkes, men skal afgræsses af kvæg hele året, og videre til Tystrup Sø med de fantastiske udsigtspunkter. Derfra gik turen til udsigtspunkter over Susåen og den tidligere restauration Fiskerhuset og videre til Tamosen med fugleskjulet. Denne mandag var det kun hejren, der lavede »opvisning«, men man kan være heldig at se blandt andet ørne og isfugle.

Stigende interesse - Coronokrisen har givet folk en større interesse for naturen. De steder i Naturstyrelsen Storstrøm måler på det, kan vi notere en stigning i besøgstal på 200-300 procent, fortæller Claus Jespersen.

- Men danskerne har fået langt større fokus på naturen. Både dem, der søger de kortere oplevelser, og dem, der for alvor vil nyde roen. En del af vores sheltere skal bookes forud, og der har vi kunnet se en stigning på 151 procent de seneste år.

Naturstyrelsens lokalkendte medarbejdere har udvalgt 100 vandreruter, der er særligt gode, hvis man vil opleve de forskellige naturtyper fra udsendelserne. Man kan eksempelvis nyde havet, de åbne vidder og de mange fugle på Sjællands vestligste punkt ved Røsnæs eller tage til én af Danmarks længste kystskove på Als, der er berømt for sine høje, flotte bøgetræer, så der er mange oplevelser at få, når vi - eller de fleste af os - i sommeren 2020 skal feriere i Danmark.

Turene De 100 vandreruter er samlet online i et overskueligt oversigtskort. Her kan man blive guidet til ture i de naturtyper, man gerne vil opleve, for eksempel kyst, skov, søer og vandløb eller det åbne land. De forskellige ruter har hver især en ruteoptegnelse og en beskrivelse af seværdighederne på turen. Man får tilmed et punkt via Google Maps, så man let kan finde hen til rutens startpunkt på mobilen.

Fælles for ruterne er, at de har meget spændende dansk natur at byde på, de er hverken lange eller anstrengende, men kan klares på 1-2 timer, og det er gjort let både at finde hen til de afmærkede ruter og følge dem.

Websitet med de 100 vandreruter er udarbejdet i regi af Vores Natur, som er et partnerskab mellem Naturstyrelsen, Friluftsrådet, De Naturhistoriske Museer og DR. Vores Natur er støttet af Aage V. Jensen Naturfond, 15. juni Fonden og Nordea Fonden. Ruterne kan findes på https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/vores-natur/