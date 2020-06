Grand-prix-hold fra SOR IF giver den gas på gulvet i Søskoven i 2010.Foto: Anders Ole Olsen

Billedserie: Kom med til det aflyste Søskovstævne

Hvad besættelsesårene i 1940'erne ikke formåede, lykkedes det corona-virussen. At aflyse det store Søskovstævne, der skulle have fundet sted søndag for 94. gang.