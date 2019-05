Se billedserie Panelet blev også udfordret med spørgsmål om Israel-Palæstina-konflikten og konflikten mellem Rusland og Ukraine. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Billedserie: Klimaet fylder meget hos de unge vælgere

Sorø - 09. maj 2019

Men også at bevare velfærden og uddannelsespolitik er vægtige emner.

Klimapolitikken var et af de tre punkter, der blev fokuseret på, da Sorø Akademi onsdag eftermiddag afviklede vælgermøde for skolens elever. De to øvrige var velfærd og udlændingepolitik - men de to emner blev presset lidt af uddannelsespolitikken, hvor eleverne både ville vide, hvordan politikerne ser på de årlige 2 pct.s besparelser, på S.U.'en og på uddannelsesloftet.

- Vi har lagt den mest ambitiøse energiplan på bordet med tre store vindmølleparker, og vi vil gøre Danmark CO2-neutralt i 2050, sagde Venstres Louise Schack Elholm. Men Enhedslistens Eva Flyvholm mente, at der skal mere til.

- Vi skal have sat gang i en egentlig klimalov, og så skal vi investere i kollektiv trafik, sagde hun.

- Vi siger ja til en CO2-afgift, og det er fint med havvindmølleparker, men vi er nødt til at se på vores samfundsopbygning, der bygger på vækst og forbrug. Det går ikke, supplerede Sascha Faxe fra Alternativet.

- Det handler om mod, fortsatte radikale Zenia Stampe.

- Vi skal spise mindre køb, køre mindre i bil, flyve mindre og forbruge mindre.

Nye Borgerliges Klaus Kroll spillede en med en anden mulighed, da han sagde, at eksempelvis landbruget ikke er et af problemerne, men til gengæld en del af løsningen. Det skal ske via roetoppe og andre afgrøder, der kan omsættes til miljøvenligt brændstof til biler og fly - men socialdemokraten Anne Madsen pegede på sprøjtemidlerne, som landbruget benytter, og hun sagde, at klimakampen skal tages både i Folketinget og i Europa.

Konservative Brigitte Klintskov Jerkel sagde, at hun vil kæmpe for at få intensiveret klima-indsatsen, så problemerne ikke tørres af på næste generation. Nogle af målene kan være, at Danmarks el-forbrug i 2030 er dækket af vedvarende energikilder, og at benzin- og dieselbiler udfases inden for samme tidsrum. Rasmus Paludan (SK) mente til gengæld ikke, at Danmark spiller den store rolle på verdensplan. Han pegede på, at partikelforurening i de større danske byer og rent drikkevand er det, vi skal satse på for at få danskere til at leve længere og gøre os lykkeligere.

- Hvis alle siger, at det nytter intet, så går det for alvor galt, mente SFs Astrid Carøe. Hun føjede til, at hvis alle udledte lige så meget, som danskerne gør, skulle vi have fire jordkloder til at tage det. Og så fortalte hun, at op mod en tredjedel af de fødevarer, der produceres i verden, smides ud, inden de når forbrugeren - og mange sulter på jordkloden.

Velfærden var der i store træk enighed om skal bevares og styrke. Laura Lindahl (LA) fortalte, at Danmark er nr. 7 på listen over lande med størst lighed i befolkningen - og hvis man indfører LAs politik fuldt ud med skattelettelser, fjernelse af registreringsafgiften mv. ville vi kun falde til nr. 9.

Astrid Carøe (SF) vil fjerne kontanthjælpsloftet, og Anne Madsen (S) undrede sig over, at erhvervslivet skal nurses og have en gulerod, mens folk i den modsatte ende af indkomstskalaen skal have pisk. Hun slog også til lyd for, at hjemmeplejen harv for lidt tid.

Venstres Louise Schack Elholm svarede, at kontanthjælpsloftet har betydet, at 40.000 flere børn i Danmark i dag har forældre, der går på arbejde. Det er vigtigt - ikke mindst for at bryde den sociale arv, sagde hun, og DFs Jeppe Kristensen bakkede op med holdningen, at det skal kunne betale sig at arbejde.

DFs Jeppe Jakobsen vil sikre danskerne en værdig alderdom, og så skal børn have lov til at være børn. Pædagogerne skal ikke bruge tid på bogstaver, men i stedet på ting som børnenes selvværd og opbygge deres personlighed.

På uddannelsesområdet var der enighed i rød blok om, at besparelserne på 2 pct. årlige på uddannelsesområdet skal sløjfes. De vil også af med uddannelsesloftet. Flere i panelet pegede på, at den danske S.U. er den højeste i verden - Enhedslisten vil gerne sætte den op.

Udlændingepolitikken indledte Rasmus Paludan. Han vil forbyde islam i Danmark og i store træk af med ikke vestlige indvandrere. Han fortalte bl.a., at Koranen betegner kvinder som kun halvt så meget værd som mænd og beskriver, at homoseksuelle skal kastes ud fra et højt sted. Nye Borgerliges Klaus Kroll føjede til, at man ikke ønsker kønsopdelt svømmetræning, og at halvdelen af de indsatte i danske fængsler er ikke etniske danskere.

Anne Madsen (S) svarede, at det efter hendes mening er ekstremisme, vi skal bekæmpe, og at der også i Det gamle Testamente også indeholder en del om kvinders værdi eller mangel på samme.

- De demokratiske problemer, der kan opstå, skal vi løse demokratisk, sagde hun.

Radikale Zenia Stampe høstede eftermiddagen største bifald , da hun fortalte, at halvdelen af de ansatte i ældreplejen nu har anden etnisk baggrund end dansk.

- Og jeg vil hellere have, at det er en med tørklæde eller en Fatima, der kommer, end at det er en robotstøvsuger. Vi har brug for dem i Danmark, sagde hun.