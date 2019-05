Se billedserie Naser Khader, Susanne Sejer, Eigil Larsen og Søren Pape Poulsen diskuterer »rockersagen i Lårup«. Susanne har boet i Lårup siden 1994 - Eigil siden 1979. Foto: Bjarne Stenbæk

Billedserie: Justitsminister besøgte forladt rockerbolig i Lårup

Sorø - 23. maj 2019 kl. 12:36 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bandepakke 3 var med til at gøre livet surt for Gremium-rockerne i Lårup. Rockerne skabte til gengæld utryghed i den lille og fredelige landsby. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fik torsdag formiddag et fint indblik i, hvordan livet forandres i en lille og fredelig landsby, når en rockergruppe flytter ind. I Lårup nær Stenlille fik beboerne i halvandet år »kærligheden at føle«, da rockergruppen Gremium flyttede ind i en ældre bygning, der for mange år siden husede byens købmandsbutik.

- Jeg vil ikke påstå, at vi mærkede så meget til dem i hverdagen, siger Susanne Sejer, der bor overfor den tidligere rockerbolig.

- Men de gik ofte ude på vejen og talte i mobiltelefon, og vi andre beboere talte meget om dem, for de skabte utryghed, og det var værst i weekenderne.

- Der kom mange biler, og det kunne jo godt tyde på, at der foregik salg af stoffer, fortsætter Eigil Larsen, der bor skråt overfor.

- De var også en del i den nærliggende skov, hvor de formentlig havde gravet noget ned.

Men så kom skyderierne. To gange kom andre rockede forbi og skød ind i Gremiums-hus. Muligvis var det Loyal To Familia, som også var involveret i skyderier mod Gremium i Dianalund i marts 2018 og Stenlille i maj 2018.

- Det var forfærdeligt. Man skal gerne kunne være tryg i sit eget hjem. Det kunne vi ikke, siger Susanne Sejer.

- Efter det begyndte de også at lege politibetjente. Hvis man kom hjem sent om aftenen, standsede de bilen og lyste ind i den, så de kunne se, hvem der kom.

Politiet var godt nok ofte i Lårup for at holde øje med tingene, men det var ikke nok til at genoprette trygheden.

Ved første skudepisode var bandepakken lige netop ikke trådt i kraft, men anden gang havde kommunen mulighed for at nedlægge et forsamlingsforbud på tre måneder.

- Vi har ønsket at give nogle muligheder for, at man kan slippe af med en rockergruppe, siger Søren Pape Poulsen.

- Det er vigtigt, at man skriver alt det ned, der kan være utryghedsskabende, for så har kommunen mulighed for at skride ind. Man skal også huske, at anden gang, der skabes utryghed, kan man sætte rockerne ud på ubestemt tid. Og vi kigger faktisk på, om der er flere muligheder for at komme af med rockerne, men vi har også Grundloven at forholde os til, og så længe, de ikke skaber utryghed, har de jo som alle andre lov til at være i deres bolig.

Susanne Sejer og Eigil Larsen fortalte, at samarbejdet med Sorø Kommune havde fungeret fint. Via en mail til kommunen meldte beboerne ind, hver gang der var en episode.

16. november 2017 blev Gremium smidt ud af huset i Lårup i en tre måneders periode. Rockerne vendte tilbage igen noget tid efter, at karantænen var ophørt.

- Der var 5-10 stykker, der boede mere eller mindre fast i huset på Lårupvej, men der kom ofte flere til, fortæller Eigil Larsen.

- De flyttede her fra igen i efteråret 2018.

Det skete bl.a. efter at Gremiums præsident i 19. juni 2018 blev dræbt på åben gade i København. Han blev sent om aftenen skudt ud for Amagerfælledvej 83.

Efter det lidt barske besøg i Lårup kørte Søren Pape videre til Dianalund, hvor han hørte den positive historie om et lokalsamfund,. der har rejst 10-12 mio. kr. til anlægget »På Banen«.

Lidt mere end 5 mio. kr. kom fra Sorø Kommune i forbindelse med helhedsplanen for Dianalund.

- Men i stedet for at bruge pengene og så række hånden frem igen, valgte vi at få dem til at yngle, sagde Henrik Oscar Henriksen, og bidragene kom fra fonde, lokale erhvervsdrivende og lokalområdet i det hele taget.

Henrik Oscar Henriksen fortalte også om opbygningen af DUR ved kommunesammenlægningen - netop for at sikre, at Dianalund ikke gik i stå, når den ikke længere var »kommuneby«, og han fortalte om vigtigheden af at få både almindeligt frivillige og professionelle frivillige med - altså erhvervsdrivende. Og så understregede han, at han i forhold til »På Banen« var stand in for Susanne Heide, Ditte Thygesen og Tina Larsen, der har været drivkræfterne i projektet.