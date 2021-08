Billedserie: Høstdag som i 50'erne

Normalt er august-arrangementet »Liv i landet« på besøgsgården Kongsgaarden et trækplaster med mange landlige aktiviteter for store og små.

Men for andet år i træk lignede arrangementet ikke sig selv. På grund af corona-situationen havde foreningen Kongsgaardens Venner besluttet at justere arrangementet.

- Jeg kan godt lide de gamle maskiner og fællesskabet her. Med årene har det udviklet sig til en form for venskab. Vi har det rart, siger Preben Lund Andersen.

- Hvis det lykkes at få maskinerne til at fungere, så har man det godt og har haft en god dag, når man kommer hjem herfra. Det giver en tilfredsstillelse at se, at de gamle ting stadig virker, siger han.

Og var alting så bedre i de gamle dage? Tja, ifølge Preben Lund Andersen er det ikke så let at svare på.

Steen Justesen er formand for venneforeningen, og han er godt tilfreds med, at det trods alt kunne blive til en lille høstdag i år.

- For at vise, at vi stadig eksisterer. Men vi synes egentlig, det er okay, for vi har også haft travlt med at renovere stuehuset, siger han.