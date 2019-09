Se billedserie Nanna Ebert Klindt og Martine Josephine Sloth Frederiksen, Sorø Akademis Skole, har blandt andet lavet vagtplanerne til holdet fra Sorø Akademis Skole. 45 elever deltog i »Stafet for livet« i år. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Send til din ven. X Artiklen: Billedserie: De unge går med i front mod kræft Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billedserie: De unge går med i front mod kræft

Sorø - 07. september 2019 kl. 18:52 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 18-årige Nanna Ebert Klindt var det tredje gang, hun deltog i »Stafet for livet«, der i Sorø blev løbet 7./8. september på Grønningen. Alligevel var dette års arrangement lidt med vedkommende - lidt mere tæt på.

- For cirka et halvt år siden fik min morfar konstateret uhelbredelig kræft. Jeg har et meget tæt forhold til min morfar, så det her betyder endnu mere i år, siger Nanna Ebert Klindt, der går i 3. g på Sorø Akademis Skole.

Hendes morfar er 70 år og »rigtig frisk«.

- Det, jeg synes, er så fantastisk ved ham, er, at han har mest fokus på det dejlige liv, han har levet. Ikke så meget på at han er syg og skal dø. Så selv om sygdommen gør os kede af det, er vi rigtig gode til at hygge og grine sammen. Vi er bevidste om, at vi skal nyde den tid, vi har tilbage med hinanden, fortæller Nanna Ebert Klindt.

Sammen med veninden Martine Josephine Sloth Frederiksen har hun knoklet for at finde frivillige stafet-løbere på akademiet og for at lave vagtplan, skaffe borde og stole og i det hele taget sørge for, at der i hele stafet-døgnet var rart at være i gymnasieelevernes telt på Grønningen.

- Det er rart at hjælpe til og gøre noget for andre i et projekt, hvor vi er fælles om et godt formål, mener gymnasieeleven.

Læs hele artiklen i DAGBLADET Ringsted og Sjællandske mandag.