Se billedserie Parret Ida Nystad og Magnus Wenzel Most inviterer til »ud-af-stuen-koncert« den 15. juli klokken 19.Her vil de introducere publikum for deres fælles passion - den klassiske musik. Foto: Merete Jensen

Billedserie: De bringer den klassiske musik til landsbyen

Sorø - 06. juli 2020 kl. 09:32 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 15. juli klokken 19 inviterer musikerparret Ida Nystad og Magnus Wenzel Most til en »ud-af-stuen-koncert« i haven ved deres privatbolig på Alstedvej 1 ved Sorø i forbindelse med »Klassisk i Sorø«, og både Ida Nystad og Magnus Wenzel Most glæder sig til at give koncertgæsterne en stor musikalsk oplevelse ved det store Steinway-flygel. De har planlagt et repertoire bestående af komponister, hvor man både kan høre dem spille firhændigt og forskellige solopartier.

- Vi glæder os meget til at »pille« det formelle af den klassiske musik og introducere publikum for klassisk musik i mere løse rammer end i en koncertsal. Huset, Løvehavehus, har vi lejet af Stiftelsen Sorø Akademi, og vi synes selv, at både huset og haven indbyder til smuk musik, god stemning og masser af mennesker. Og hvad kan være bedre end at slå vinduer og døre op og lade musikken sive ud til publikum i haven, spørger 29-årige Ida Nystad, mens hun kigger på sin kæreste, 30-årige Magnus Wenzel Most.

Det er kun ni måneder siden, at parret kom retur til Danmark efter at have boet seks år i det pulserende Krakow, hvor de begge har studeret på Musikakademiet hos professor Miroslaw Herbowski.

Den klassiske musik har bragt dem til de største koncertsale i både ind- og udland. En branche som kræver meget af dem begge, og hvor det administrative og opsøgende arbejde nogle gange kan overskygge muligheden for at finde tid og ro til fordybelse i musikken.

- Det er faktisk tilfældigt, at vi lige landede her i Alsted. Men da vi kom tilbage til Danmark, så skrev vi til forskellige udlejere. Stiftelsen Sorø Akademi tilbød os dette smukke 250 kvadratmeter store hus, som tidligere har været skovfogedbolig, og det kunne vi ikke sige nej til. Det ligger godt geografisk i forhold til vores familier på Fyn og i København. Her har vi masser af plads til vores to flygeler, og der er ingen til at brokke sig, hvis vi kan finde på at øve midt om natten, forklarer Magnus Wenzel Most.

Man kan nyde parrets klaverkoncert i »Klassisk i Sorø«-regi, den 15. juli klokken 19 på Alstedvej 1 i Sorø.

Billetter à 50 kroner kan købes via Ticketmaster eller på Sorø Bibliotek. Billetterne sættes til salg ti dage før koncerten. Dørene åbnes 30 minutter før koncerten, hvor eventuelle resterende billetter sælges - kun via MobilePay.