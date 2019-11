Billeder og video: Spaden i jorden - ny sauna er klar til foråret

Se billedserie Første spadestik er taget. Vinterbadeklubbens formand, Ulla Beck, og formanden for kultur- og fritidsudvalget, Bo Christensen, kan i fællesskab glæde sig til, at de 55 kvadratmeter og saunaen, der formentlig får plads til 22, står færdig. Foto: Bjarne Stenbæk

Sorø - 03. november 2019
Af Bjarne Stenbæk

Der var glæde i 'Sorø Vinterbadeklub - hold hovedet koldt', da der søndag blev taget første spadestik til klubbens nye sauna ved Sorø Sø. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

: Formanden for kultur- og fritidsudvalget, Bo Christensen (C), hoppede søndag formiddag en tur i bølgerne sammen med vinterbadeklubbens kasserer, Else Kathrine Friis, som en ekstra understregning af, at byggeriet af klubbens sauna nu er sat i gang.

Vandet er 10-11 grader varmt, så for de ægte vinterbadere er det lunt endnu, men også kulturudvalgsformanden har tidligere kastet sig i det våde element under mere "manddomskrympende" temperaturer.

Forud var gået en ceremoni i området mellem lystfiskerforeningen og sejlforeningen. Det er nemlig her, at saunaen skal ligge med glasfacade og dermed et flot kig ud over søen.

Klubbens formand, Ulla Beck, fortalte, at vinterbaderne har ventet på det store øjeblik i syv år.

- Alt kommer til den, der venter, sagde vores forældre til os, da jeg var barn. Det var formentlig for at lære os mådehold, sagde hun.

Men hun pegede også på, at det kan være risikabelt at vente. Dels kan man gå glip af en kæreste, man egentlig gerne ville have - eller komme til at hænge på en, man egentlig gerne ville af med.

Også de mange betydninger af syv kom hun ind på.

- Man skal være syv år, når man kommer i den rigtige skole, der er syv-års-krisen i parforholdet - og "7 år, Niller, så ved man et og andet," siges det i 'Den eneste ene', fortalte Ulla Beck, der også henviste til historien om Lea og Rakel i Biblen.

De syv år har klubben benyttet til at samle tilstrækkeligt med penge ind. 1,3 mio. kr. koster saunaen at bygge. Den kommer også til at indeholde et omklædnings- og samlingsrum, toilet samt et lille køkken. Bad skulle der egentlig også have været, men det måtte opgives, da der i nybyggeri er et krav om, at der skal laves handicaptoilet - selv om der er handicaptoilet i kultur- og fritidscentret få meter fra saunaen.

Bo Christensen fik æren af at tage det første spadestik. Forinden roste han vinterbaderne for på kun syv år at have skabt økonomi til saunaen.

- Hvis I for år tilbage havde sagt, at vi skulle få en vinterbadeklub med sauna her, ville de nok have bedt jer om at hoppe i havet, sagde Bo Christensen og scorede formiddagens højeste latter.

Han talte også om FN's verdensmål, der har fået en central placering i Sorø Kommune. Et af punkterne her er netop partnerskaber, som vinterbadeklubben har været rigtig god til at etablere. Ikke bare med fonde og andre investorer, men også med lystfiskerforeningen, der åbnede armene og tog fint imod den nye aktivitet ved søen.

Saunaen kan stå færdig i marts eller april. Der er to modeller - en til 22 i tre niveauer med bedst udsigt til søen og en til 28 i to niveauer med knap så god søudsigt. Flertallet af de fremmødte medlemmer stemte for den til 22.

De 1,3 mio. kr. har vinterbaderne skrabet sammen via tilskud fra Sorø Spare- og Laanekasses Fond, Friluftsrådet, LAG-midlerne, Nordea Fonden, Nordea Sorø, Trelleborg Fonden, Lokale- og Anlægsfonden, Veluxfonden, Foreningspuljen, Brand af 1848 og Sorø Kommune.