Billeder: Velbesøgt julemarked

Sorø - 03. december 2017 kl. 15:44 Af Lene Berthelsen

Både lørdag og søndag vrimlede det med julestemte mennesker, der gik på jagt i de mange boder i Lynge Forsamlingshus. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Forsamlingshusets julemarked var med andre ord igen i år en succes.

Langt de fleste af boderne byder på juledekorationer, nisser og andre julerelaterede ting, me der var også god mulighed for at finde nogle alternative og hjemmelavede gaver.

En af dem, der solgte lidt anderledes ting, er Poul-Erik Vaabengaard, Sorø, der siden han er gået på pension har været meget flittig i værkstedet derhjemme.

En af årets sællerter på julemarkedet var hans hjemmegjorte insekt-hoteller.

En sindrig lille konstruktion, der gør det nemmere at være insekt i enhver have. Om det nu er fordi sommerfuglen har brug for et lille hvil, eller om andre insekter har brug for et sted at mangfoldiggøre sig.

- Jeg har solgt 46 af dem alene i den her weekend, siger Poul-Erik Vaabengaard, der også har særlige nødde-foderbrætter til egern eller dekorative små træhøns i sit sortiment.

Med til julehyggen i forsamlingshuset var også julemanden, der gik rundt og delte godter ud, og Søren Westerholm, der sørgede for musik til det hele.

Ikke kun ved boderne var der travlhed. Det var der i den grad også i køkkenet, hvor der f.eks. blev stegt æbleskiver i hobetal. 26 liter kærnemælk gik der til produktionen.

Knap 30 frivillige sørgede for, at det hele kørte som smurt. I alt har forsamlingshuset 50 frivillige at trække på til de forskellige arrangementer og arbejdsdage.

Det er formand for forsamlingshuset Lise Olsen godt tilfreds med. Hun er lidt mere bekymret over, om det også fremadrettet vil være muligt at finde folk til bestyrelsen:

- Vi kunne godt bruge nogle nye kræfter. Så jeg håber, at der er nogle, der vil melde sig til generalforsamlingen i marts. Selv har jeg kun tænkt mig at fortsætte et år mere. Jeg vil gerne være frivillig, men nu har jeg været i bestyrelsen i 20 år, så der skal gerne nye til, siger Lise Olsen til Dagbladet og Sjællandske.