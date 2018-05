Lene Hadsbjerg (tv) og Pernille Jacobsen på dasset i gården. Helt i Matador-ånden er et billede af Hitler sat på undersiden af lokums-låget. Og væggene er tapetseret med gamle aviser for at tage den værste træk. Foto: Thomas Olsen

Billeder: Tiden før træk-og-slip

- Vi er så priviligerede i dag, hvor vi har alt omkring personlig wellness samlet på et veludstyret badeværelse. Så vi ville gerne vise, hvordan det var dengang, da man skulle i gården for at komme på toilettet og i køkkenet for at vaske sig, siger museumsinspektør Lene Hadsbjerg til Dagbladet og Sjællandske.