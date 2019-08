Se billedserie En stor flok børn og unge stod klar til at indtage skaterbanen ved indvielsen.Foto: Jørgen Jørgensen

Billeder: Så kom der endelig gang i hjulene

Sorø - 11. august 2019

Det er efterhånden en del år siden, at byens børn og unge begyndte at sukke efter et sted at slå sig løs med skateboards og løbehjul. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

I 2003 forsøgte en gruppe unge at råbe politikerne op. I 2008 blev der igen gjort et forsøg.

De samme unge er i dag gået hen og blevet voksne og måske flyttet fra byen, men hvis de skulle komme forbi Fægangen i Sorø kan de glæde sig over, at deres store drøm nu er blevet til virkelighed. Søndag blev Sorø Street Park nemlig indviet.

Formand for byrådets fritids- og kulturudvalg, Bo Christensen (K) mindedes selv, at han i 2010 var blevet kontaktet, af en ung skater, der klagede sin nød, men nærmest havde opgivet, at en bane nogensinde kunne blive til noget:

- »Vi kan kun bruge gaderne«, skrev den unge, »og så møder vi en gammel mand, der bliver sur over det«. Nu er det ikke alle ældre, der er sure - ligesom det heller ikke er alle unge, der ikke passer på værdierne. Men nu er den her - banen - og tillykke med det, sagde Bo Christensen og mindede om, at der i mellemtiden også er kommet baner i flere af kommunens andre byer.

Formand for Sorø Sportsråd, John Christoffersen, lagde da i sin tale heller ikke skjul på, at det var på sin plads, at sige »endelig«:

- Det har været et langt sejt træk med både små og store bølger undervejs. Det har taget to byråd og et hav af forskellige besætninger at komme i land, men nu er den her, banen, og man kan ikke andet end at blive imponeret, når man står her i dag og ser på den.

Sorø Street Park består af en skaterbane, en parkourbane, street-fodbold-bane, street-basket og så en klatrevæg, der dog ikke kan indvies endnu. Sportsrådet og politiet er nemlig ikke enige om, hvordan klatrevæggen skal kategoriseres.

Politiet mener, at klatrevæggen er en »offentlig forlystelse«, der kræver polititilladelse, forsikring og kontrolbesøg. Sorø Sportsråd er uenig og har klaget over afgørelsen.

Men alt det andet ligger klar til fri afbenyttelse, og ved indvielsen var en stor flok børn og unge mødt op for at tage banen i brug.

Langt de fleste havde en hjelm på hovedet, og de fornuftige havde også albue- og knæbeskyttere på.

DGI har givet Sorø Sportsråd 3000 kr. til at oprette en mentor-ordning ved banen. Et mentor-team skal bestå af en voksen og to unge, der sammen kan være med til at hjælpe og vejlede dem, der bruger banerne.

Vibeke Lund, DGI, glædede sig over, Sorø Sportsråds fremsynethed i at sørge for, at der også er tilbud om »uorganiseret« idræt:

- Vi taler i DGI ofte om, at vi også skal være attraktive for nye målgrupper. Ikke alt skal tænkes i haller og sale, og det er det her anlæg et godt bevis for.

Borgmester Gert Jørgensen, der stod for den officielle indvielse af banen, mindedes, at han for 35 år og kg. siden - som han selv udtrykte det - havde deltaget i et organiseret fællesskab (fodbold i Sorø Freja) på samme plet, som street-sport-anlægget nu ligger:

- Ældreboligerne i Rosenhaven og Tulipanhaven har spist noget af de gamle fodboldbaner, og jeg tror også, at sådan noget som street-sport langsomt vil spise noget af den organiserede sport.

Det samlede street-sport-anlæg har kostet omkring 1,2 mio. kr. og den økonomiske opgave er blevet løftet af ikke kun kommunen, men i høj grad også af fonde, lokale virksomheder og organisationer.