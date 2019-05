Billeder: Rektor om Paludan-møde: Jeg er bare så stolt af eleverne

Se billedserie Det lykkedes ikke for alvor Rasmus Paludan at få sat sig selv i scene i Sorø - men meget politi kræver hans tilstedeværelse. Han kaldte efter mødet i øvrigt Sjællandske Medier for et af de mest løgnagtige medier herhjemme. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Sorø - 08. maj 2019

Politiet var talstærkt til stede, da Rasmus Paludan fra Stram Kurs deltog i et vælger-arrangement på Sorø Akademi. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

På mange måder kunne man tro, at der var lagt op til ballade på Sorø Akademi onsdag eftermiddag. Skolens sportshal blev undersøgt for bomber før vælgermødet med eleverne, og både politi og PET var talstærkt til stede det meste af dagen. Klassevis blev eleverne sendt mod sportshallen, hvor hver enkelt blev kropsvisiteret og scannet, inden de gik ind til mødet, der trak tæt på fuldt hus. Det tog deltagerne i stiv arm.

Massevis af skattekroner blev brændt af, og skal man vælge den positive vinkel på, at et enkelt individ trækker så mange resurser ud af et samfund, må det være, at selv om individet ifølge landets statsminister bevæger sig uden for Grundlovens rammer, står vi som samfund vagt om ytringsfriheden. Uanset om den bruges eller misbruges.

Inde til vælgermødet kridtede rektor Kristian Jacobsen banen op. Han fortalte elever og deltagere om skolens værdier. På Sorø Akademi respekterer man, at folk er forskellige og har forskellige synspunkter, og man møder hinanden med gensidig respekt og en ordentlig debattone. Jubel og klapsalver er OK - buh-råb er til gengæld no go.

Paludan forsøgte et par gange at »sætte ild i« foretagendet. Eksempelvis da han kaldte forsamlingen af elever for »ræverød«. Det skal blive interessant at se, hvis akademiet gennemfører en prøveafstemning. Der er i hvert fald også en chance for, at det er menneskesynet, der er den store forskel mellem Paludan og eleverne, der ikke tildelte Paludan mange klap. De politikere, der går ind for tolerance, gensidig respekt og en ordentlig måde at behandle sine medmennesker på - uanset om udlændingepolitikken så er stram eller knap så stram - fik til gengæld bragende bifald.

En enkelt gang eller rettere to var en af Paludans medrejsende ved at afbryde debatten, men det satte administrationschef Sven Bjødstrup en effektiv stopper for.

- Jeg er simpelthen bare så stolt af eleverne, siger rektor Kristian Jacobsen.

- Arrangementet blev gennemført helt perfekt. Demokrati handler jo netop om at være uenige på en civiliseret møde, så stor ros til eleverne og stor ros til 2.a, der stod for arrangementet.

- Jeg er enig med 2.a i, at Stram Kurs naturligvis skal inviteres til et vælgermøde, når partiet er opstillingsberettiget, fortsætter han.

- Vi henvendte os straks til myndighederne, da det stod klart, at vores beslutning kunne afføde problemer. De var hurtigt klar med et set up og med rådgivning, og jeg synes jo eksempelvis, at det er fint, at vi har et politi, der kan passe på os, når der er behov for det - også selv om det er ret ironisk, at vi populært sagt skal fejre demokratiet under politibeskyttelse.

Oliver Krytz fra 2.a gav den i rollen som ordstyrer. Han var konsekvent og retfærdig og styrede et panel på 10 politikere på sikker og overbevisende facon. Det lykkedes heller ikke Paludan at bringe Oliver ud af fatning, da Paludan skreg, at Oliver flere gange afbrød ham.

- Jeg afbryder jer allesammen retfærdigt, når I har overskredet tiden, svarede Oliver stille og roligt.

Der var mange velfortjente skulderklap fra elever og politikere til Oliver efter et veludført stykke arbejde.

- Det har været spændende at være med til, siger han.

- Rektor sagde til mig, inden vi gik i gang, at jeg skulle være konsekvent og lidt hård. Ellers kan det være svært at stoppe politikere.

- Jeg er meget tilfreds med forløbet af mødet. Vi havde på forhånd talt med de andre elever om, at vi ikke ville have noget fnidder. Der var nogen, der mente, at vi skulle boykotte mødet og blive væk som protest mod Rasmus Paludan, men det er efter vore opfattelse ikke den rigtige måde at agere på. Så vinder han jo bare en sejr - det gjorde han ikke i eftermiddag. Vi sagde til de pågældende elever, at de var velkomne til selv at blive væk, men de skulle ikke opfordre andre til det. Den måde, vi tacklede det på, er efter vores opfattelse den rigtige. Mødet her var seriøst og ordentligt hele vejen igennem.

At mødet på Sorø Akademi var så perfekt timet, kunne ingen på forhånd vide. Eleverne lærte meget andet end om partipolitik og valgkamp. Og ikke mindst tilbragte Oliver Krytz og de øvrige på Sorø Akademi et lille døgns tid i »orkanens øje«.

- Pludselig blev vi genstand for en enorm pressebevågenhed. Jeg tror ikke, at der er mange af os elever, der glemmer den her eftermiddag, siger Oliver, der selv vil stemme konservativt, men endnu mangler at få valgt sin kandidat, for det står også fast, at han vil stemme personligt.