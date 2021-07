Billeder: Lokalhistorisk projekt - i absolut børnehøjde

Se billedserie Der er - til lejligheden - lavet et vaskeægte kampråb, som alle børnene tog ivrigt del i. Foto: Merete Jensen

Sorø - 02. juli 2021 kl. 14:09 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen

- Vil du høre noget sjovt? Vi har lavet noget mad der hedder »skidne æg«, lyder det med en let fnisen fra én af drengene fra Sorø Skovbørnehave. En anden supplerer, at de også har smagt både boghvedegrød og almindeligt brød.

Onsdag formiddag var de »store børn« fra Sorø Skovbørnehave ved at lægge sidste hånd på deres udstilling om »Banevogterhus 50« hos Skotte & Stentoft i det gamle venterum på Sorø Station. Udstillingen varer til udgangen af august, og er kulminationen på et projekt om netop »Banevogterhus 50«. Projektet har været i gang siden starten af april, og den officielle indvielse skulle ske samme dag klokken 13 - både med høj sort hat og »klipning« af det obligatoriske røde bånd.

Effekter og asfalteksem - Vi har fundet glas, metal, porcelæn, mursten, en gammel hængelås og et stykke af en togskinne, lyder det med stolthed fra børnene som alle er i alderen 4½ - 5½ år. Majse er dog mere fokuseret på at vise det plaster, der er sat på albuen efter et cykelstyrt. Men der er plads til det hele!

- Vi har jævnligt været nede på området, hvor Banevogterhus 50 har ligget, og der har vi talt om, hvem der mon har boet i huset, og at brønden er dér, hvor man har hentet vand. Dengang havde man jo ikke vandhaner ligesom i dag. Nysgerrigheden voksede, og så kontaktede vi lokalarkivet som hjalp med billed- og navnematerale samt et væld af andre oplysninger, forklarer Victoria Tzara, pædagog i Sorø Skovbørnehave.

Læring i børnehøjde De 18 børn har selv været »arkæologer« på grunden, hvor de har gravet mange sjove ting frem, hvorefter emnerne sirligt er blevet rengjort, så de kunne præsenteres bedst muligt på udstillingen.

- Vi har blandt andet arbejdet med tidsbegrebet, for det kan være svært for børnene at forholde sig til perioden fra 1860, hvor banevogterhuset blev bygget, og indtil det blevet revet ned i starten af 1980'erne, fortæller Victoria Tzara. Hun fortæller videre:

- Vi har også arbejdet med arkæologi, miljøperspektiv, affaldssortering, historie og meget, meget andet. Det er det første skoleforberedende projekt, børnene har været igennem, og det er bare gået så fint, siger hun smilende.

Svunden tid med mange børn For at få en snak om de børn og voksne der har boet i banevogterhuset, så har børnene lavet et »tidstog« - udformet som tegninger. Her har de tegnet beboerne - både børn og voksne, og så har det været lidt overvældende, når man skulle tegne 12 børn og vide, at man dengang kunne have rigtig mange søskende.

- Vi er meget glade for at få lov til at udstille her hos Skotte & Stentoft, og så har vi virkelig fået rigtig fin hjælp fra lokalhistorisk arkiv. Det har været et rigtig godt projekt, som børnene har haft stor interesse i, og derfor glæder vi os over, at andre kan få en oplevelse ved at se udstillingen om »Banevogterhus 50«, siger Victoria Tzara.