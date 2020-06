Kesi er på scenen, og tilhørerne har skruet op for bilradioerne.Foto: Anders Ole Olsen

Billeder: Drive-in-festen er i gang

Eftermiddagens koncert og film er så småt ved at være gennemført, men man kan stadig nå at komme med til aften-arrangementet.

Her kan bilerne begynde at køre ind på sportspladsen kl. 20. Kl. 21.15 går rapperen Kesi på scenen og får bilerne til at vippe i takt, og godt en halv time senere kan man se filmen »Selvhenter« på storskærm. Det koster 325 kr. pr. bil med op til fem passagerer.