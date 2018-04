Niels Aalbæk ser gerne lidt mere folkeliv på Torvet - i stil med det på Torvet i Køge. Nu bliver hans forslag afprøvet fire lørdage i juli. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Bilfrit torv fire lørdage i juli Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bilfrit torv fire lørdage i juli

Sorø - 15. april 2018 kl. 06:39 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er nu besluttet at give Alternativets byrådsmedlem Niels Aalbæk Jensens forslag om et bilfrit torv en chance.

På sit seneste møde besluttede udvalget for teknik og miljø som et forsøg at lade trafikken gå udenom Torvet de fire lørdage i juli. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Dermed har udvalget også lyttet til byens handelsliv, der foretrak lørdagene i juli frem for lørdage spredt hen over sommeren, fordi juli alligevel ikke byder på så mange bymidte-aktiviteter, og noget torvemiljø i den måned kunne være attraktivt for turister.

Storgade vil blive spærret på den del, der løber langs Torvet, og trafikken skal altså tage en bue bagom Torvet.

Med sit forslag håber Niels Aalbæk Jensen at få skabt et miljø på Torvet, der gør det naturligt for såvel voksne som børn at tilbringe nogle hyggelige timer sammen på stedet.

Som sagt er der i første omgang tale om et forsøg. Om det skal videreføres, vil der først blive taget stilling til, når der er evalueret på de fire lørdage i juli.