To biler var involveret i et trafikuheld på Alstedvej grundet det glatte føre.

Biler stødte sammen i snevejret

To biler var onsdag eftermiddag involveret i et trafikuheld på Alstedvej ved Næstvedvej syd for Sorø.

Sammenstødet mellem de to personbiler skyldtes sneen, der forårsagede glatte veje.

En person var teknisk fastklemt og måtte skæres fri.

Politiet opfordrer til forsigtig kørsel:

- Vi får meldinger om glatte veje fra hele politikredsen. Vi er ude til adskillige færdselsuheld. Kør forsigtigt og afpas hastigheden efter forholdene, lyder det fra Sydsjælland og Lolland-Falster Politi.