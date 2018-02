Vestsjællands Brandvæsen måtte til Smedeparken tirsdag aften for at slukke bilbranden. Foto: Bjarne Stenbæk

Bil brændt af i Smedeparken

Beboerne på Frederiksberg skal åbenbart til at holde godt øje med deres biler. Tirsdag ved 22-tiden blev en VW Up nemlig brændt af på parkeringspladsen ved Smedeparken - lige foran boligblokken.

- Det er jo ikke lige sådan noget, man venter kan ske her, siger en beboer, der ønsker at være anonym.

Gerningsmændene smadrede en siderude på bilen og hældte benzin ind i kabinen, inden at de satte ild til. Også nabobilen - en sølvgrå Suzuki S-Cross - skulle tilsyneladende have været brændt af. Her nåede gerningsmændene at smadre en af sideruderne og hælde benzin ind i kabinen, men de nåede ikke at sætte ild til, før de tilsyneladende blev forstyrret og måtte stikke af.