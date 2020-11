Mia Sørup er leder af Sorø Bibliotek og Bykontor, som biblioteket i Dianalund er en del af. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Bibliotek om vandskade: - Det er gjort bevidst

Sorø - 11. november 2020

I tidsrummet fra mandag klokken 15 til tirsdag morgen klokken 7 åbnede en eller flere gerningsmænd for en vandhane i den aflukkede atriumgård ved Dianalund Borgerhus.

Vandet løb fra hanen igennem natten og løb også ned i borgerhusets kælder, hvor det nu er årsag til en vandskade.

Borgerhuset rummer blandt andet Dianalund Bibliotek, som har politianmeldt episoden som hærværk.

- Vi tænker, at det er gjort bevidst, og derfor har vi anmeldt det til politiet. Man kan ikke bare åbne for vandhanen, fordi det er en hane, som vores pedel har lukket for. Så vi er bekymret for, at nogle har valgt at gøre det bevidst, siger Mia Sørup.

Hun er leder af Sorø Bibliotek og Bykontor, som biblioteket i Dianalund er en del af.

Der er endnu ikke overblik over skadens fulde omfang. Vandet stod ikke særligt højt i kælderen, hvor de fleste ting i øvrigt står på hylder. Vandet blev suget op med en vandstøvsuger.

Men der står blandt andet it-udstyr i kælderen, som har taget skade. En it-server er gået i stykker.

Det påvirkede borgerhusets indgangs-system og automatiske dør i løbet af tirsdagen, så det var svært at komme ind i huset.

Problemet skulle være blevet løst, så systemet fra onsdag morgen igen fungerer normalt.

Politiet arbejder videre med sagen og vil blandt andet se på overvågningsbilleder fra borgerhuset.

Hændelsen skete uden for bibliotekets betjente åbningstid. Det betyder, at det har krævet både et sundhedskort og en kode at komme ind i borgerhuset og få adgang til atriumgården.

Der har også tidligere været episoder på biblioteket i den selvbetjente åbningstid.

- Vi har i hvert fald oplevet uhensigtmæssig adfærd med meget rod og svineri. Derfor samarbejder vi med politi, SSP og den bygningsansvarlige om, hvad vi kan gøre for, at det bliver en fælles opgave at passe på huset. Generelt går det godt med den selvbetjente åbningstid, men selvfølgelig er der en risiko ved selvbetjening. Der har været episoder, siger Mia Sørup.

- Nu orienterer jeg politikerne, og jeg ved ikke, om der så kommer nye tiltag, siger hun.