Sorø Bibliotek lukker helt ned, og det er uvist, hvornår biblioteket kan åbne igen. Billedet her er fra maj, da biblioteket åbnede med restriktioner efter corona-nedlukningen. Foto: Thomas Olsen

Bibliotek og vuggestue lukker ned efter nye corona-tilfælde

Søndag blev en medarbejder fra Sorø Bibliotek og Bykontor konstateret smittet. 12 ansatte er hjemsendt, mens to ansatte stadig er på arbejde, og en er på ferie.

I Dianalund er det muligt at holde biblioteket åbent som normalt med de tilbageværende medarbejdere. Men biblioteket i Sorø lukker helt ned fra og med tirsdag. Der er både lukket ned for den betjente åbningstid og for selvbetjening.