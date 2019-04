På billedet ses den smadrede campingvogn og en af de biler, der blev ramt ved ulykken. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Betinget dom for at smadre campingvogn og to biler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Betinget dom for at smadre campingvogn og to biler

Sorø - 23. april 2019 kl. 17:24 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere formildende omstændigheder reducerede straffen til 27-årig fra Kr. Helsinge efter voldsom ulykke på Skellebjergvej. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det viste sig op til og under retsmødet i Næstved forleden, at en 27-årig mand fra Kr. Helsinge ikke stod helt så dårligt i den sag, hvor han 13. august 2017 kørte en lastbil med sættevogn ind i en forhave til et hus på Skellebjergvej nær Dianalund. Her måtte en beboer springe for livet, og lastvognen smadrede en campingvogn og torpederede to biler, inden den 27-årige reelt forsøgte at køre videre.

Efterfølgende fik han mål et promille på 0,50.

Anklagemyndigheden havde i anklageskriftet nedlagt påstand om fængselsstraf samt en ubetinget frakendelse af førerretten til andre motorkøretøjer end en lille knallert, men op til og under retsmødet kom der nye oplysninger.

- Vi kunne ifølge retten ikke føre bevis for, at den 27-årige havde overtrådt straffelovens paragraf 252, stk 1, siger anklagerfuldmægtig Louise Fugl.

- Vores påstand var, at han foretog den beskrevne kørsel under påvirkning af spiritus og herunder af grov kåd- hed eller på lignende hensynsløs måde at have forvoldt nærliggende fare for nogens liv eller førlighed, da han kørte direkte mod en af husets beboere. Men retten fandt, at det var færdselslovens paragraf 181 stk. 8, der skulle benyttes - og den handler om uagtsomhed. Det vil sige, at han ikke havde til hensigt at skade nogen eller burde kunne vide, at der var overhængende fare for, at han kunne gøre det.

Politiet havde også i anklageskriftet en enkelt faktuel fejl. Det fremgår nemlig af anklageskriftet, at den 27-årige ikke havde kørekort til lastbil.

- Det viste sig ved nærmere undersøgelser, at det havde han, siger Louise Fugl.

- På ulykkestidspunktet havde han ikke kørekort til sættevogn, men det var han faktisk ved at tage og fik det oven i købet to dage efter ulykken. Også derfor blev straffen ikke helt det, vi havde lagt op til i anklageskriftet.

Den 27-årige udbad sig betænkningstid med hensyn til, om han vil anke straffen.