Bestyrelsesmedlem: - Lov om almene boliger bør moderniseres nu

Michael von Bülow har i en årrække siddet i organisationsbestyrelsen i Sorø Boligselskab. Han mener, at lovgivningen for de almene boliger har overlevet sig selv.

Michael von Bülow bor i eget hus, så sådan set burde han måske ikke bekymre sig om forholdene for almene lejeboliger. Men det gør han. På sjette år er han nemlig som en af to eksterne repræsentanter valgt ind i organisationsbestyrelsen for Sorø Boligselskab, og dermed sidder han i dagligdagen og kæmper med at få virkeligheden til at passe med lovgrundlaget - eller omvendt - på netop det område.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her