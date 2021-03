Stenmaglehaven er på 2,6 hektar og havde sidste år åbent i nogle weekender. Den kommende sæson vil der være mere åbent. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Besøgshave er blevet politisk godkendt

Sorø - 21. marts 2021 kl. 16:07 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Den nye store have på Mejerivej 23, Stenmaglehaven, er nu blevet politisk godkendt som besøgshave.

Godkendelsen var nødvendig, fordi der efter en kommunal landzonetilladelse var modtaget indsigelser fra to naboer. Når det sker, skal den endelige beslutning tages af politikerne.

Stenmaglehaven havde bedt om at blive godkendt som besøgshave samt om at få lov til at etablere en autocamper-p-plads udover de almindelige p-pladser.

De protesterende naboer var bange for, den øgede trafik ville blive et problem, og at ind- og udkørselsforholdene fra besøgshaven ikke var gode nok.

Det vurderer den kommunale forvaltning dog, at de vil være. For i forbindelse med godkendelsen bliver der stillet krav om en ekstra ind/udkørsel til ejendommen, sådan at busser og større køretøjer kan køre forlæns både ind til og ud fra besøgshaven.

Stenmaglehaven er på i alt 2,6 hektar og indeholder udover planter, buske og træer også søer og kampestens-bede.

Haven vil have åbent alle dage kl. 10-17 i perioden 1. maj - 1. oktober. Derudover vil der to gange om måneden være aftenrundvisninger frem til kl. 21.00.