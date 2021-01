Besøgs-forbud på Egecentret ophævet

De fælles restriktioner indebærer, at der er mulighed for at udpege tre faste pårørende, der må komme på besøg i borgerens egen bolig. Dog må der højst være besøg af to personer ad gangen, og man skal bære mundbind eller visir, når man går gennem fællesarealer for at komme til boligen.