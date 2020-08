Formanden for Det Kongelige Teater og Folketingets politiske nestor, Bertel Haarder, besøger Tersløsegaard 6. september. Foto: Thomas Olsen

Bertel Haarder taler på Tersløsegaard

Bertel Haarder, der har overtaget ansvaret som bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater, besøger søndag den 6. september klokken 15.30 Tersløsegaard, hvor dansk teaters fader, Ludvig Holberg, levede sine sidste år

- Han blev første gang valgt til Folketinget i 1975 og er i dag tingets nestor. Samtidig har han siden 1982 været minister i den ene regering efter den anden og har slået alle rekorder som den længst siddende minister siden systemskiftet i 1901. Nu er han som 75-årig udpeget som formand for Det Kongelige Teaters bestyrelse.

Som formand varetager Bertel Haarder det overordnede ansvar for teatrets cirka 780 årlige forestillinger inden for genrerne ballet, koncert, skuespil og opera. På årets finanslov er afsat 528 mio. kroner til teatret.

"Teateroplevelser er en vigtig del af mit liv, og jeg har intet højere ønske, end at endnu flere unge og gamle skal få adgang til og oplevelser på de tre store scener. Jeg vil lægge mig i selen for, at Det Kongelige Teater i endnu højere grad bliver hele Danmarks teater," udtalte Bertel Haarder i forbindelse med sin udnævnelse.