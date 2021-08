Det så dramatisk ud, da beredskabet søndag aften måtte have en kran til at løfte hybridbilen med det brændende batteri op og ned i containeren, så den kunne dækkes med vand. Foto: Thomas Olsen

Beredskabsdirektør: Robotter på vej i kamp mod elbil-brande

Direktør i Beredskab Øst, Rasmus Storgaard, mener, at det lige nu er tilstrækkeligt med to sluknings-sæt i Danmark til at håndtere brande i el- og hybridbiler.

Sorø - 03. august 2021 kl. 15:20 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Der er ikke belæg for at sige, at elbiler brænder hyppigere end benzin- og dieselbiler. Heller ikke, at den ene type brand nødvendigvis er farligere end den anden.

Det siger direktør i Beredskab Øst, Rasmus Storgaard. Han er en del af Danske Beredskaber, der er en sammenslutning af de kommunale beredskaber, og er ansvarlig for de kommunale beredskaber i den arbejdsgruppe, der særligt ser på de specielle udfordringer med netop elbiler.

- Elbiler giver andre udfordringer end benzin- og dieselbiler, og batteriet udgør den største udfordring, for røgen der fra indeholder hydrogenflourid, der er meget giftigt. Det er ved brand ikke muligt blot at fjerne batteriet. Det sidder godt beskyttet blandt andet på grund af risiko ved kollision, og det betyder så også, at det er vanskeligt at ramme batteriet med vand ude fra.

48 timer På baggrund af erfaringer fra Tyskland, var Beredskab Øst primus motor i udviklingen af den container, der også kom i brug i Sorø, da en hybridbil søndag aften brændte på Søbakken.

Containeren er udstyret med dyser. Det betyder, at den kan skyde vand ind i containeren, så batteriet er dækket. Processen kan holdes i gang under transporten til den sikrede plads ved rensningsanlægget i Lyngby. Vandet recirkuleres, så der forbruges så lidt så muligt, og det kan efterfølgende ledes ud på forsvarlig vis. Bilen står i »vandbad« i containeren i 48 timer, så man er helt sikker på, at der ikke kan ske mere. Et lithium-batteri kan efter umiddelbar slukning bryde i brand igen, og det kan brænde i op til 24 timer.

To robotter på vej - En ting er brande i det fri, fortæller Rasmus Storgaard..

- Men den største udfordring for beredskaberne opstår, hvis der er tale om brande i P-huse, P-kældre eller andre lukkede rum.

I efteråret lanceres der to robotter. Dels en bjergnings-robot, der kan hente en bil ud fra et P-hus eller en P-kælder, og dels en robot, der kan slukke brand, uden at røgdykkere skal indsættes, hvis branden er meget voldsom. Om få uger ankommer et mobilt sprinklersystem, som kan rulles ind under bilen og foretage slukning der fra.

- Robotterne får også den effekt, at vi kan undlade at sende brandfolk ind i de særligt farlige situationer, siger Rasmus Storgaard.

To sæt er nok nu Rasmus Storgaard vurderer, at det i øjeblikket vil være tilstrækkeligt med to sluknings-sæt til el- og hybridbiler i Danmark. Et øst og et vest for Storebælt.

- Set fra min stol vil det ikke på nuværende tidspunkt give mening, at hvert beredskab skal have sit eget slukningssæt, fortsætter han.

- Vores containerbil kom på gaden i efteråret 2019, og den har været sat ind omkring 10 gange indtil nu. I øjeblikket er vi ved de kommunale beredskaber ved at gennemføre et uddannelsesforløb, så de kan håndtere de fremtidige udfordringer. Det er vigtigt. En batteribrand kan udvikle sig på forskellige måder, men oftest vil det - som det også skete i Sorø - være muligt for brandfolkene at køle batteriet ned, indtil containeren ankommer.

Fakta Der er pr. 1. august indregistreret 5.517 elbiler og 6.951 opladningshybrider i Region Sjælland.

Sidste år (1. august 2020) var antallet hhv. 2.278 og 2.424 og for fem år siden (1./ august. 2016) henholdsvis 672 og 60.

I Sorø (postnummer 4180) er bestanden 1. august på henholdsvis 130 elbiler og 123 opladningshybrider.

Kilde: Bilstatistik.dk

