Se billedserie I øjeblikket kører brandbilerne ud fra brandstationen på Kongebrovej med dette logo. Det bliver der måske lavet om på. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Beredskab: Byrådet udskød igen den endelige beslutning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beredskab: Byrådet udskød igen den endelige beslutning

Sorø - 22. december 2019 kl. 09:35 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er fortsat ikke afklaret, om Sorø Kommune bliver i Vestsjællands Brandvæsen eller finder andre løsninger. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Der er stadig nogle ting, der skal undersøges og afklares, siger borgmester Gert Jørgensen ()K) efter byrådsmødet onsdag, hvor beredskabets fremtid igen var på den lukkede dagsorden.

- Vi prøver at klarlægge tingene så hurtigt som muligt, men det er lige så vigtigt, at vi får gjort tingene ordentligt.

Økonomien i Vestsjællands Brandvæsen har det været vanskeligt at få styr på, og for nylig traf byrådet i Lejre Kommune beslutning om, at kommunen trækker sig ud af samarbejdet. Det kan få virkning fra årsskiftet 2020-21.

Der er nemlig et års opsigelse, og det gælder naturligvis også for Sorø Kommune, der skal have tingene på plads inden 31. december, hvis en udtræden skal kunne nås samtidig med Lejre. Men en udgang på undersøgelserne kan også blive, at Sorø forbliver i Vestsjællands Brandvæsen.

På det seneste møde i Beredskabskommissionen blev det i øvrigt besluttet, at det ventede nye oplæg til serviceniveau for Kalundborg erhvervs- og havneområde er udskudt til fjerde kvartal i 2020. Så først i 2021 vil det vise sig, hvad det får af økonomiske konsekvenser for Vestsjællands Brandvæsen.

Sorø Brandmandsforening håber fortsat på, at politikerne får truffet en beslutning inden 31. december 2019.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi håber på, at politikerne enten vil gå tilbage til et rent Sorø Brandvæsen eller også vil samarbejde med en af nabokommunerne - helst Slagelse. Det kommer der det bedste resultat ud af, siger Peter Nygaard, der er formand for brandmandsforeningen og tillidsmand for brandfolkene i Sorø.

- For de penge, kommunerne indbetaler i øjeblikket, er det ikke muligt at drive Vestsjællands Brandvæsen. Det bliver kun dyrere - men omvendt er det naturligvis også sådan, at vælger byrådet, at Sorø skal blive i Vestsjællands Brandvæsen, tager vi den derfra. Vi skal jo fortsat have slukket ildebrande.