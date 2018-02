Beierholm fylder 50

Steffen Beierholm er ikke mindst via sin vinduespoleringsvirksomhed et kendt ansigt i byen. Han blev udlært vinduespudser hos Knud Nielsen på Frederiksberg, og da han altid har rodet med biler, var det også naturligt for Steffen at åbne et autoværksted.

Eller helt naturligt var det måske ikke, for da Steffen var værnepligtig i Odense, kørte han nemlig galt. Det var i 1987, og han kom så slemt til skade, at han egentlig blev regnet som død - men han snød de dystre forudsigelser. Til gengæld havde rygsøjlen taget voldsom skade, og venstre arm var blevet lam, men da han efter et halvt år kunne udskrives fra sygehuset, var Steffen Beierholm fast besluttet på, at han ville klare sig selv - og han skulle ikke have nogen chef. I stedet uddannede han sig, og uddannelsen omfattede også to år som kontorassistentelev på Ringsted Postkontor. 1. november 1991 var Steffen Beierholm så klar til at springe ud som selvstændig.