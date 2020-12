Se billedserie Der er regler for dem, der spiller på kunstgræsbanerne. Nu kommer der også retningslinjer for fordelingen af tiderne på banen. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Behov for regler til fordeling af tider

Sorø - 07. december 2020 kl. 19:09 Af Ulla Grundtvig Brask

Fodboldklubberne i Sorø Kommune har normalt succes med selv at fordele timerne på kommunens fire kunstgræsbaner i Sorø, Dianalund og Frederiksberg. Men tidligere i år kiksede det for samarbejdet mellem Sorø Freja og Team AS, der ikke kunne blive enige om fordeling af tider.

- Det er baggrunden for, at vi nu ønsker et sæt principper og retningslinjer for fordeling af tider på kunstgræsbanerne i kommunen, siger Bo Christensen, der er formand for kultur- og fritidsudvalget.

Den proces har udvalget nu sat i gang.

Brugerne - altså fodboldklubberne - skal inddrages, og derfor inviteres de nu til at komme med forslag til indhold. De nye principper skal gælde for fordeling af tider på kunstgræsbanerne med virkning for sæsonen 21/22.

I Dianalund koordinerer Dianalund IF's fodboldafdeling tiderne i samarbejde med fodboldafdelingerne i Ruds Vedby IF og Stenlille IF.

På Frederiksberg koordinerer LBI's fodboldafdeling tiderne. I Sorø er det Sorø Freja og Team AS, der benytter banen.

Der er i dag i alt otte fodboldklubber i Sorø Kommune fordelt i følgende foreninger: Alsted-Fjenneslev G&I, Dianalund IF; Sorø Freja, Lynge Broby Idrætsforening (LBI), Niløse IF, Ruds-Vedby IF, Slaglille Bjernede G&I (Team AS) og Stenlille IF.

Sorø Kommune har allerede »Regler for tildeling af træningstid i haller og sale«, men reglerne indeholder ikke regler for fordeling af tider på kunstgræsbaner.

Fodboldklubberne vil blive bedt om at komme med forslag til, hvordan timerne på kunstgræsbanerne skal fordeles i tidsrummet mandag-fredag kl. 15.30-22.

Kultur- og fritidsudvalget vil på et møde i marts diskutere de inputs, der er kommet fra klubberne. Først på et møde i april eller maj 2021 bliver et nyt regelsæt endeligt vedtaget.