Begejstring for alt for store lamper

Sorø - 05. september 2020 kl. 10:37 Af Ulla Grundtvig Brask

Den lokale koordinator for Sorø Musen, Pernille Jacobsen, ved det godt: De to lamper, som forleden blev hængt op i musemsporten, passer slet ikke i dimensionerne: Lamperne er for store - eller porten er for lille.

- Men vi synes, de er så smukke, og vi synes, de hører til netop dér, smiler Pernille Jacobsen. De får også point for at være godt blikfang, når man er gående i Storgade og lige svinger ansigtet i retning mod museumsgården. Sammen med blomster og en bænk skal lamperne være med til at give museumsgæsterne en god start og et flot farvel i forbindelse med et besøg.

Historien bag de to lamper kendes ikke med sikkerhed, men Pernille Jacobsens gæt er, at de »nok har hængt der siden cirka 1928«. Det var det årstal, hvor museet flyttede til sin nuværende adresse i Storgade 17.

Måske har museet i sin tid fået dem fra en herregård, men det står hen i det uvisse.

- De har hængt i porten indtil for cirka otte år siden, hvor vi pillede dem ned, fordi de var i vejen, når der skulle håndværkerkøretøjer gennem porten, fortæller museumskoordinatoren.

Lamperne fik en plads på loftet, og opholdet der gjorde dem ikke pænere.

- De var i ret dårlig stand, men vi blev enige om, at det kunne være fantastisk at få dem op igen. Derfor har vi nu fået dem restaureret, og de er hængt fint op igen. De er monteret, så vi nemt kan tage dem ned, hvis et højt køretøj skal igennem til gården.

Renoveringsarbejdet har kostet omkring 6000 kroner, som er blevet skænket af Sorø Museumsforening til formålet.