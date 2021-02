Se billedserie Pilegårdstrekanten i Dianalund skal have 300 nye boliger, men først skal Museum Vestsjælland igen grave efter fortidsminder. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Send til din ven. X Artiklen: Begejstret historiker: - Og så dukker der pludselig en by op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Begejstret historiker: - Og så dukker der pludselig en by op

Arkæologerne går i næste måned i gang med udgravningerne på Pilegårdstrekanten. En af dem, der kigger ekstra interesseret og begejstret med fra sidelinjen, er arkivleder Jørgen Mogensen fra lokalhistorisk arkiv.

Sorø - 09. februar 2021 kl. 14:40 Kontakt redaktionen

I jernalderen var Tersløse Sogn nok bare en udørk eller en urskov.

Den opfattelse gik lederen af lokalhistorisk arkiv i Dianalund, Jørgen Mogensen, rundt med - lige som de fleste andre historieinteresserede.

Indtil han i efteråret 2020 læste den rapport, som Museum Vestsjælland har lavet efter nogle forundersøgelser i udstykningen. Her blev det ud fra fundene konkluderet, at der faktisk har boet mennesker i området helt tilbage i jernalderen. Eller som Jørgen Mogensen selv formulerer det:

- Der dukker pludselig en hel by op på Pilegårdstrekanten. Det er fantastisk.

- Kun navnet Tersløse vidste vi, stammede fra jernalderen. Til gengæld vidste vi ikke, hvor denne Tersløse lå henne. Helt op til stenkirkernes tid flyttede landsbyer nemlig rundt med jævne mellemrum, forklarer Jørgen Mogensen.

Den arkæologiske undersøgelse, som Sorø Kommune skal betale cirka en million kroner for og som påbegyndes i marts 2021, er spændende af to årsager, mener arkivlederen.

Dels fordi der ikke ellers er fundet noget fra jernalderen i eller omkring Dianalund, og dels fordi i alt fald to af husene sandsynligvis er noget ud over det sædvanlige.

- I Tersløse sogn, hvor Dianalund ligger, har vi mange fund fra oldtiden. Men disse er næsten alle løsfund, og de stammer stort set alle fra stenalderen. Troldstenene syd for Holbergskolen skulle dog stamme fra bronzealderen. Men fra jernalderen har vi intet overhovedet, siger Jørgen Mogensen.

Sognene uden om Tersløse var beboede. I Stenlille har man således fundet en høvdingegrav fra den tid, hvor Jesus gik rundt nede i Israel - altså i jernalderen. Hans gravgaver bestod af ting til bordets glæder: vinflaske, sigte, så vinen kunne blive dekanteret, drikkeglas og andet. I Lårup mose blev der fundet to Vedels-ringe og i Garbølle mose et penalhus af træ.

Det er der fundet Jørgen Mogensen har læst rapporten fra Museum Vestsjælland grundigt igennem.

Han fortæller, at følgende særligt interessante ting blev fundet under museets forundersøgelser i Pilegårdstrekanten i efteråret 2020:

n Et meget langt hus på i alt fald 37 meter, der skønnes at være opført på grænsen mellem Romersk og Germansk Jernalder, altså omkring år 400 e.Kr. At et hus er 37 meter langt på det tidspunkt, er bemærkelsesværdigt. Kongehallen i Lejre på det tidspunkt var 40 meter langt. Senere byggede man så endnu større huse, men huset i udstykningen tør altså sammenlignes med Lejrekongens hal. Og så måske alligevel ikke. Der kan have været stald i den ene ende, og så er det en almindelig bondegård, men dog en større af slagsen. Måske er den Tersløsegårds forgænger.

n I alt ligger der 10-15 huse. Nogle har været beboede, andre har været stalde, lader og andre produktionslænger. Men et af disse huse skiller sig ud. Det er 8-9 meter langt, og afstanden mellem de tagbærende stolper er 3,4 meter. Det, der gør dette hus bemærkelsesværdigt, er at stolpehullerne går op til 80 cm ned i undergrunden. De andre huses tilsvarende stolpehuller er kun 20-40 cm dybe. Huset kan derfor tænkes at have været i to etager og har været brugt til noget særligt. Også særligt fordi det ligger for sig selv. Indtil den nærmere undersøgelse har fundet sted, kan vi jo gætte på et tempel, et forrådskammer, en kro, et bordel eller andet.

n Seks store sten, der ligger på række. Stenene er ikke tilhugget og måler i længen mellem 1 og 1½ meter. Det kan være naturen, der har lagt dem på række, men det vil være usædvanligt. Arkæologerne gætter på, at de har været synlige i oldtiden og i nærheden er der en kogegrube. Rækken blev undersøgt i september, og man fandt intet bemærkelsesværdigt omkring dem. Så hvad det har været, vides ikke. I forbindelse med udskiftningen omkring år 1800 havde de bønder, der måtte flytte ud fra landsbyen, meget mas med alle de små og store sten, der lå her fra istiden. De sten blev til stendiger, og de store, der var svære at flytte, blev begravet på marken, så der lå 30 cm jord hen over dem. Stenene på række kan måske stamme herfra, hvor ejeren af Elmegården har gravet en grøft og skubbet dem heri.

I alt er der fundet 134 gruber - til affald, til madlavning og til andet - 129 stolpehuller, to grøfter, tre ildsteder, 30 stenspor og 44 anlæg uden betydning.

- Desuden er der udgravet et 30x40 meter stort område med affald fra nutiden, fra ca. 1950 til ca. 1990. Det drejer sig om plastic, blåemaljeret gryde-fragmenter, en skosål og andet nutidigt affald, fortæller arkivleder Jørgen Mogensen.