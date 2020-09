Borgmester Gert Jørgensen ser frem til, at Sorø Kommune kan få et mere robust beredskab. Foto: Thomas Olsen

Bedre forhold for det kommunale beredskab

Beredskabet slipper for en planlagt besparelse.

På det kommunale budget for 2021 er de afsat en million kroner ekstra til det kommunale beredskab.

- Det skal forstås på den måde, at det reelt en besparelse, der var planlagt i Vestsjællands Brandvæsen, men den bliver det nu ikke nødvendigt at gennemføre, siger borgmester Gert Jørgensen.

- I stedet kan vi bruge penge på at fuldtidsansætte to mere på brandstationen, så der i alt bliver fire, ligesom vi også gerne vil ansætte fire-fem deltidsbrandmænd mere, så vi igen kommer op på 24-25 brandfolk.

Som bekendt forlader Sorø Kommune til nytår Vestsjællands Brandvæsen for i stedet at gå i samarbejde med Slagelse Brand og Redning.

- Men det nye samarbejde har flere fordele. Det nye samarbejde indebærer, at Beredskabskommissionen for Sorø Kommune selv kan træffe beslutning om serviceniveau og ad den vej skabe mere tryghed for borgerne, brandfolkene og erhvervslivet.