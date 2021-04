Artiklen: Bedre for kirkegængere med et handicap

Så er det blevet nemmere for personer i kørestol og med rollator at komme i Slaglille kirke. Handicapbelægningen fra lågen og til kirken er blevet færdig, og kirkegængerne til gudstjenesten Skærtorsdag kunne være med til at indvi belægningen.