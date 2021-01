I kommende uge skal borgere, der er over 85 år og modtager både personlig og praktisk hjælp i hjemmet, vaccineres for anden gang. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Beboere på plejecentre har nu fået to stik

Sorø - 31. januar 2021 kl. 12:30 Kontakt redaktionen

200 beboere på plejecentre i Sorø Kommune har fået deres 2. dosis vaccine mod Corona-virus.

Der har hersket tvivl om, hvor mange vacciner der kunne leveres til regionen, og selvom antallet af tilgængelige vacciner aldrig blev så lavt, at beboerne på plejecentrene måtte undvære, så er det et lettelsens suk, der drages efter andet besøg på kommunens plejecentre.

- Regionen har lavet en stram prioritering af de vacciner, der er tilgængelige, så der var sikkerhed for, at de beboere, der er blevet vaccineret første gang også kunne blive færdigvaccineret. Det er vigtigt, for det er de mest sårbare borgere, vi har, siger leder af Sundhed og Omsorg i Sorø Kommune, Pia Nyborg Hansen.

Udover de borgere, der blev vaccineret for anden gang, var der også 23 overskydende doser, så medarbejdere, der blev vaccineret med overskydende doser i uge 1 også kunne blive færdigvaccineret.

Der har været omfattende besøgsrestriktioner på kommunens plejecentre siden midten af december 2020.

Der har sågar været besøgsforbud på et enkelt, og Sorø Kommune har i sidste uge appelleret til pårørende om at lade sig teste, inden de kom på besøg på et plejecenter.

- Selvom beboerne nu er vaccinerede, så skal vi stadig passe rigtig godt på ikke at sprede smitte. Både fordi der kommer nye beboere til, og fordi vores medarbejdere gerne skal kunne føle sig trygge ved at komme på arbejde og være fit for fight til at tage sig af vores borgere. Men vaccinationerne er et vigtigt skridt mod større tryghed, siger Pia Nyborg Hansen.

I den kommende uge fortsætter indsatsen for at vaccinere borgere i Sorø Kommune.

Borgere, der er over 85 år og modtager både personlig og praktisk hjælp i hjemmet skal vaccineres for anden gang.

Efter dem sættes der gang i vaccination af de 65-84 årige, der modtager personlig og praktisk hjælp og derefter øvrige borgere over 85 år.

Alle borgere i Danmark vil modtage en invitation til at blive vaccineret, når det bliver deres tur, oplyser Sorø Kommune i en pressemeddelelse.