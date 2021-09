Fra venstre er det Elise Biersma, Bo Elberling, Shannie og Jørgen Nielsen med sønnen Christian, Jan og Mette Ostenfeld, Ib Skovlykke (bagved), Marie og Jacob Bisschop-Thomsen, Karin Kjeldal og Kristiane Nyborg, der er daglig bruger af Fægangen. Foto: Bjarne Stenbæk

Beboere: Fægangen er en farlig indfaldsvej

Beboergruppen Fægangens Venner mener ikke, at den lille skovvej egner sig ikke til den trafik, den lægger asfalt til i dag.

Sorø - 15. september 2021 kl. 19:02 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Fægangen i og ved Sorø har udviklet sig fra at være en lille, sparsomt trafikeret skovvej til at blive en befærdet indfaldsvej til byen, og det vil beboere langs Fægangen nu have sat en stopper for.

Bo Elberling fra Fægangen 25 har trods en erfaring på blot et halvt år taget initiativet til gruppen, hvor også de øvrige beboere langs Fægangen, Fægangskolonien og lejligheds-komplekset Fægangen er med, for alle er utrygge over den måde, vejen befærdes på i øjeblikket.

- På det seneste har vi været vidner til tre farlige situationer, der opstår, fordi vejen ikke er bred nok til, at to biler umiddelbart kan passere hinanden. Ingen vil trække sig, og så går det ud over de bløde trafikanter, der enten bliver påkørt eller frivilligt må en tur i grøften, siger Bo Elberling.

Alt i alt betyder det, at forældre ikke selv er meget for at cykle på vejen, og børnene får ikke lov. Det harmonerer ikke med Sorø Kommunes klima-ambitioner. For i stort set alle tilfælde skiftes cyklen ud med bilen.

En smutvej Jan Ostenfeld, der har boet på Fægangen i 14 år, fortæller, at han fik smadret bagenden på sin bil, da han forsøgte at bakke ud fra sin bopæl - det gør han så aldrig mere - og Jacob Bisschop-Thomsen kan fortælle, hvordan han og de to sønner på 12 og 9 år på cykel måtte en tur i grøften for at undgå en påkørsel.

Der kører en del elscootere med ældre eller handicappede, ligesom der rides på vejen, der også passere et rekreativt område med blandt andet spejdere samt en streetsport park, en BMX-bane, boldbaner og skolevejen mellem hallen og Sorø Borgerskole samt Sorø Privatskole.

- Det er utroligt, at politikere og embedsmænd ikke er skredet ind tidligere, men det er altså ikke sket. Derfor må vi nu forsøge at råbe dem op, siger Bo Elberling.

Jan Ostenfeld kan fortælle, at de trafikale problemer på Fægangen tog til, da et flertal i byrådet lukkede Alsted-Fjenneslev Skole.

- Forældrene der fra bruger vejen som »skolevej«, fordi den er hurtigere, end det er at køre ad Ringstedvej og Alléen, siger han.

- Det er ikke hele dagen, at vejen er tynget af mange biler, men det er op til klokken 8 og så igen om eftermiddagen.

Tung trafik Men et andet problem er, at også den tunge trafik har opdaget Fægangen.

- Mange lastbiler kører den vej for at undgå lyskrydsene, og det samme gælder togbusserne. Ingen af dem har noget at gøre på Fægangen, siger Bo Elberling.

- I den ene ende står der et skilt, hvor der tillades ærindekørsel. Men det er ærindekørsel på Fægangen og ikke ærindekørsel til Sorø eller til og fra Sorø Station. Det burde indskærpes.

Gruppen fortæller, at der i og for sig ikke køres for stærkt på strækningen.

- Men 80 kilometer i timen er alt for hurtigt på den lille og smalle vej, siger Jørgen Nielsen, der selv har henvendt sig til kommunen, men der blot fik at vide, at statistikken siger, at Fægangen er en trafiksikker vej.

- Men problemerne begynder helt inde ved Lægehuset i Sorø. Når folk slipper Lægehuset, tror de, at de er ude af byen, og så træder de på speederen, selv om der er et godt stykke ud til byskiltet, føjer Bo Elberling til.

Ib Skovlykke, der repræsenterer de 134 haver i Fægangskolonien, fortæller, at det ofte er et problem at komme ud fra haverne, fordi bilerne, der kommer i relativt høj fart, »gemmer sig« bag en bakketop. Også beboerne i lejlighedskomplekset oplever, at der er problemer ved udkørsel kan Karin Kjeldal berette.

Lidt uden for byen er der meget rå- og dåvildt. På kort tid er det på strækningen gået ud over 20 stykker vildt, der enten er døde ved påkørsel eller efterfølgende har måttet aflives.

Det kan der gøres - Men vi vil gerne være konstruktive i forhold til kommunen, siger Bo Elberling, der netop har afleveret mere end 100 protestunderskrifter på rådhuset.

- Derfor har vi lavet løsningsforslag, der kan etableres her og nu uden nævneværdig udgift - samt nogle forslag, der kræver lidt mere.

Beboerne ønsker hastigheden i byzone sat ned til 40 kilometer i timen, som det er tilfældet på den langt sikrere og mere farbare Holbækvej, der i tilgift oven i købet er forsynet med to vejbaner samt cykelsti i begge retninger. I landzone bør hastigheden efter beboernes mening være 60 kilometer i timen.

De ønsker også, at hastighedsgrænserne males på vejen og følges op af politiets hastighedsmålinger, og så ser de gerne, at vejen lukkes for tung trafik og helst også lukkes for anden biltrafik uden et ærinde på Fægangen.

På lidt længere sigt ønsker Fægangens Venner at der etableres en fodgængerovergang ved Lægehuset, hvor skoleeleverne går over Fægangen. De ønsker også, at der laves chikaner eller bump på vejen, ligesom de gerne ser, at der tydeligt markeres en cykelsti på vejen.