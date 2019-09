Se billedserie Beboere fra området var mandag aften samlet til grillpølser og saftevand på boldbanen, der ligger mellem Skolevej, skoven og Næstvedvej. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Beboere: Bevar vores boldbane

Sorø - 04. september 2019

Beboere i området ved boldbanen mellem Skolevej, Næstvedvej og skoven protesterer imod, at den kommende kommuneplan åbner mulighed for fireetages byggeri på det grønne område. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Sorø Kommune må belave sig på at få ret massiv modstand mod, at Frederiksberg gamle skoles boldbane i den kommende kommuneplan udlægges til boligbyggeri i fireetagers højde.

Mandag aften samledes mange beboere til ristede pølser, saftevand og en snak om området.

- Vi ryster på hovedet af den idé, siger Jacob Grønholt-Pedersen.

- Jeg flyttede selv til området for tre år siden, og det dur simpelthen ikke, at man bebygger alle de åndehuller, der er. Vi har masser af skov og sø. Det er dejligt, men her i området mangler vi grønne arealer, hvor vi kan mødes, og hvor vi kan lave forskellige aktiviteter. Det kan ikke nytte, at vi gerne vil tiltrække stærke skatteydere til Sorø, men når de så kommer, så fjerner man årsagerne til, at de flyttede hertil.

Jacob Grønholt-Pedersen peger også på, at infrastrukturen ikke følger med udbygningen. Det samme siger Anne Mette Sønderskov og Hanne Klæbel.

- Børnene i vores område skal nu til Pedersborg eller Fjenneslev for at blive passet, fortsætter de.

- Den nye skole er kun tosporet, og på en af årgangene er der allerede fire spor. Men så udvider vi nok bare skoledistrikterne, så eleverne her fra kan gå på Pedersborg Skole.

- Mine børn har haft stor glæde af boldbanen, siger Anne Mette Sønderskov.

- Da de var teenagere, var de her stort set hver aften. Den mulighed skal de unge i dag da også have. I nyudstykningerne er der grønne områder til beboerformål. Vi har kun boldbanen. Vi vil da også have en plads, hvor vi kan samles.

Beboerne er enige om, at der kan udstykkes på markerne ud mod Lynge, men infrastrukturen - også den trafikale - skal følge med.

Hanne Klæbel føjer til, at hun håber, at politikerne vil lytte.

- I PCB-sagen på skolen var de længe om det, men heldigvis lyttede de til sidst, siger hun.

- Nu er det på tide, at de åbner ørerne igen. Vi vil bevare boldbanen som grønt område og samlingssted. Det er helt galt at bygge boliger her.

- Orienteringsklubben Sorø ønsker at bevare boldbanen. Boldbanen er til gavn for forenings- og sporten på Frederiksberg. Derudover giver boldbanen muligheder for borgerne til at mødes og nyde området. Boldbanen bruges af mange, skriver Jesper Munch Jespersen på vegne af OK Sorø, der selv bruger området til træning, skoleorientering og arrangementer.

Også Hundeskolen SOR samt Firma- og Familieidræt Sorø protesterer mod byggeriet.

- Pladsen her er helt perfekt til lydighedstræning og agility, siger Lise Lindegaard Andersen, der står i spidsen for begge aktiviteter.

- Og vi har faktisk ikke andre steder, vi kan være. Diget har været nævnt, men der har man jo "Vild med Vilje", og der er faktisk ikke ret mange områder, hvor grunden er plan. Det er Grønningen eksempelvis ikke, og det har vi altså behov for. Udover lydighedstræning og agility kan vi let komme både i skoven og ud på vejen til gadetræning.

- Det er også trist for området, hvis boldbanen skal bebygges, fortsætter hun.

- Det er langt fra kun os, der benytter området. Folk træner også privat her med deres hunde. Der er "dog dancing" (hundedans), frisbee-spil, fodbold, rundbold, børnefødselsdage, picnic - ja, endda golftræning og folk på ski har vi set.

For Mia og Nicki Refsager-Jensen kommer planerne om byggeri på boldbanen på tværs af deres planer.

- Vi kører fra Faxe til Sorø flere gange om ugen til hundetræning, fortæller Mia.

- Og vi har faktisk sat vores hus i Faxe til salg for at flytte til Sorø - men hvis kommunen bebygger boldbanen, så fjerner man jo vores årsag til at flytte.