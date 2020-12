Banko lukker igen

- Med de nye stramme restriktioner er det umuligt for os i PGI og Huset at holde de planlagte bankospil, siger Ole Petersen fra arrangørholdet.

- Vi kom ellers godt i gang igen med et fællesspil 3. december, og Huset fik også lige afviklet sit julebankospil 10. december med et fornemt besøg, idet politiet lige kiggede forbi for en kontrol - efter en anmeldelse - men betjentene havde kun ros til overs for vores måde at tackle de udsendte retningslinjer på,. Alt var okay.