Banko igen men på en ny måde

Bordopstillingen bliver anderledes og med passende afstand. Derfor kan man ikke regne med at kunne få sin faste plads. Man skal også have tålmodighed ved køb af pladerne. Og huske håndsprit og god hygiejne. Dørene bliver åbnet kl. 17, og spillet går i gang kl. 19. Der er 60 spil, og efter det sidste »banko« er der fortsat mulighed for at blive kørt hjem til Sorø og Frederiksberg mod betaling af 20 kr.