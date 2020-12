Bank-filial nedjusterer: Åbent to dage om ugen

Fra den 15. marts 2021 bliver Danske Bank i Sorø et Mødecenter. I praksis betyder det, at de ansatte rykker til Nytorv i Slagelse, og at filialen i Sorø kun vil have åbent for fysisk fremmøde tirsdage og torsdage klokken 10 til 13. Med mindre man har lavet en afale med en rådgiver om et andet tidspunkt.