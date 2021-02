Bane-debat til marts

I starten af december 2020 opfordrede Sorø Kommune alle fodboldklubberne i kommunen til at give deres besyv med i forhold til formuleringen af de principper, der fremover skal gælde for fordelingen af banetider på kunstgræsbanerne.

Næsten alle kommunens fodboldklubber har benyttet sig af muligheden og indsendt et høringssvar. Blandt andre har Sorø Freja, Team AS, LBI, Dianalund IF og de øvrige klubber, der benytter kunstgræsbanen i Dianalund indsendt høringssvar.